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YEREL HABERLER  / KONYA HABERLERİ
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Eski AK Parti Milletvekili Candan, son yolculuğuna uğurlandı

19 Nisan 2017 Çarşamba, 14:40
Eski AK Parti Milletvekili Candan, son yolculuğuna uğurlandı

KONYA (AA) - Eski AK Parti Konya Milletvekili Muharrem Candan'ın cenazesi, memleketi Konya'da defnedildi.

Kanser tedavisi gördüğü hastanede dün hayatını kaybeden 61 yaşındaki Candan için, Hacı Veys Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Muharrem Candan'ın naaşı burada kılınan cenaze namazının ardından Üçler Mezarlığı'na defnedildi.

Evli ve 5 çocuk babası olan Candan, AK Parti'den 22. ve 23. Dönem Konya Milletvekili seçilmişti.

Cenaze törenine, Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun, Eski Başbakan ve AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu, Konya Valisi Yakup Canbolat ile eski bakanlardan Beşir Atalay, Atilla Koç, Nihat Ergün ile Taner Yıldız da katıldı.



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