Hakkari'de yasa dışı geçişler

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de yurda yasa dışı yollarla giriş yapmaya çalışan 9 yabancı uyruklu yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince göçmen kaçakçılığı faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, şöyle denildi:

"İlimiz Yüksekova İlçesi Dilektaşı köyünde 15 Nisan 2017 günü saat 15.30 sıralarında icra edilen yol kontrol faaliyeti esnasında yurt dışından ülkemiz sınırlarına yasa dışı yollardan girmeye çalışan 9 yabancı uyruklu ve bu şahıslara yardım eden 4 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak üzere 13 şahıs yakalanmıştır. Organizatörlük yapan 4 şüpheli şahıs gözaltına alınmış 16 Nisan 2017 günü sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak Hakkari Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir. 9 yabancı uyruklu şahıs hakkında ise idari işlemler devam etmektedir.''