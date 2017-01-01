"ByLock"çu karı koca gözaltına alındı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de bir çift, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları gerekçesiyle gözaltına alındı.

Belsin semtindeki bir internet kafede, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in videolarını izleyen M.M. ve eşi Y.M, vatandaşlar tarafından ihbar edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan incelemede, M.M'nin FETÖ/PDY soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen askeri personel olduğu, Y.M'nin de daha önce kullandığı 3 ayrı telefon hattına örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" yüklediği tespit edildi.

Gözaltına alınan çift, Emniyetteki işlemlerinin ardından Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilerek, adliyeye sevk edildi.







