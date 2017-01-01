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2. Rising City Gayrimenkul ve 15. İnşaat Fuarı

19 Nisan 2017 Çarşamba, 15:29
2. Rising City Gayrimenkul ve 15. İnşaat Fuarı

BURSA (AA) - Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ile TÜYAP Bursa Fuarcılık A.Ş tarafından, İnşaat Müteahhitleri ve Sanayicileri İşadamları Derneği (İMSİAD) iş birliğiyle düzenlenen, "2. Rising City Gayrimenkul Fuarı" ve "15. İnşaat Fuarı", açıldı.

TÜYAP Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde, prestijli gayrimenkul yatırımlarının görücüye çıkacağı fuarlar için 300'e yakın yabancı yatırımcı Bursa'ya geldi.

İş profesyonellerini buluşturan fuarlar, 23 Nisan'a kadar açık olacak.

- "Türkiye, inşaat alanında Çin'den sonra 2. ülke"

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, fuarların açılış töreninde yaptığı konuşmada, 16 Nisan'daki referandum ile belirsizliğin sona erdiğini, yatırım, üretim, istihdam ve ihracata odaklanılacak yeni bir başlangıç döneminin yaşandığını ifade etti.

İstikrarın güvenin, güvenin de yeni başarı hikayelerinin yolunu açtığını anlatan Burkay, "Karar mekanizmalarının daha hızlı işleyeceği bu yeni dönemde, Bursa olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kent ve ülke ekonomisine büyük katkılar sağlamaya devam edeceğiz." dedi.

Burkay, şöyle devam etti:

"Fuarlar için 30'u aşkın ülkeden gelen yabancı misafirler, hem Bursa hem de Türkiye'nin dünya ekonomisine nasıl yön verdiğinin ve buradaki ekonominin sadece ülke için değil, coğrafya için de ne kadar önemli olduğunun göstergesi. Bursa ve Türkiye, bir cazibe merkezi. Referandum sonrası Türkiye'nin girdiği yol, gerçek anlamda bunun sürdürülebilir kılınması açısından çok önemli bir süreci açmış oldu. İnşaat alanında dünyadaki 100 büyük şirket arasında 30'un üzerinde Türk şirketi bulunmakta. Türkiye, Çin'den sonra dünyanın bu alandaki en büyük 2. ülkesi."

İnşaat sektörünün istihdamın önemli bir havuzu olduğuna işaret eden Burkay, "Bu fuarla sektörün alacağı ivmeyle Bursa, 80 binin üzerindeki istihdamı yakalayacaktır." dedi.

- "Ertelenen talepler, fuarda neticelenecektir"

TÜYAP Bursa Fuarcılık A.Ş Genel Müdürü İlhan Ersözlü de fuarların konutu imal edenlerle konutun içindeki ürünlerin tedarikçileri ve üreticilerini tek çatı altında topladığını söyledi.

Fuarlara 262 firmanın katıldığını, yurt içi ve yurt dışından 60 binden fazla ziyaretçi beklediklerini belirten Ersözlü, "Daha ilk günden Körfez ülkeleri, Ortadoğu, Arap yarımadası ve Balkanlar'dan ziyaretçilerimiz gelmeye başladı. Fuarları bu yıl 6 holde hazırladık. Bir tarafta içinde tavandan tabana her türlü ürünün sergilendiği inşaat fuarı, diğer tarafta yükselen şehir, yükselen fuar. Bu yıl ismi de çok yakıştı, yüzde 35 büyümeyle açılıyor." diye konuştu.

Ülke genelinde 25 şehirde inşaat fuarı, 9 şehirde gayrimenkul fuarı düzenlendiği bilgisini veren Ersözlü, "Bu fuarlar içinde Bursa'daki inşaat fuarı, 2. büyük fuar. Gayrimenkul fuarı da alanında en büyük fuar olarak dikkati çekiyor. İnşallah emeğimizin karşılığını alırız. Gayrimenkul Fuarı'nda, 100 firma nitelikli projelerini sergiliyor. Çok çeşitli ürün dalında, her bütçeye uygun 1+0'dan 6+2'ye kadar ya da müstakil konutlar, arsa, ofis, dükkanlara kadar çok farklı projeler burada sergileniyor. Kentsel dönüşüm projeleri de ilçe belediye başkanlarıyla burada irdeleniyor." ifadelerini kulandı.

Ersözlü, İnşaat Fuarı'na da 150 firmanın katılım sağladığını dile getirerek, "Azerbaycan, Bahreyn, Bangladeş, Birleşik Arap Emirlikleri, Cezayir, Fas, Gürcistan, İran, Irak, Katar, Kuveyt, Libya, Lübnan, Mısır, Sudan, Suudi Arabistan, Tunus, Umman ve Ürdün'den misafirler katılımcı firmalarla buluşacak. Geçen yıl projeler, kapış kapış gitmişti. Bu yıl referandum da bitti. Ertelenen talepler, bu fuarda neticelenecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmaların ardından, Vali İzzettin Küçük, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şükrü Köse, İMSİAD Başkanı Adil Gökçadır ve Körfez ülkelerinden gelen ziyaretçilerle fuarların açılış kurdelesi kesildi.

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