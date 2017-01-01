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YEREL HABERLER  / MUĞLA HABERLERİ
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Yağmur suyu tahliye borusuna sıkışan köpek kurtarıldı

19 Nisan 2017 Çarşamba, 15:47

MUĞLA (AA) - Muğla'da, girdiği yağmur suyu tahliye borusu içinde sıkışan sokak köpeği kurtarıldı.

Dalaman ilçesi açık pazar yerinde bir köpeğin yağmur suyu tahliye borusuna sıkıştığı ihbarını alan Hayvan Dostları Derneği (HAYDOS) üyeleri ve itfaiye ekipleri olay yerine gitti. Ekipler, kepçe yardımıyla yaklaşık iki saatlik çalışmayla köpeği sıkıştığı yerden kurtardı.

HAYDOS Başkanı Türkan Dağdelen AA muhabirine yaptığı açıklamada, köpeğin yaklaşık 100 metrelik borunun içine girdiği ve çıkmak için ilerlediği sırada sıkıştığı olasılığını dile getirdi.

Küçük bir kız çocuğunun köpeğin sesini duyarak kendilerine haber verdiğini belirten Dağdelen, "İtfaiye ekipleri ile köpeğin yerini tespit ettikten sonra kurtarma çalışmalarına başlandı. Kepçe yardımıyla 2 saatlik bir çalışma sonucu borunun içinde sıkışan köpek sağ olarak çıkarıldı. Köpeği HAYDOS bakımevine götürdük ve burada veteriner kontrolünden geçirdik." dedi.

Kurtarılan sokak köpeğinin, tedavisinin ardından tekrar sokağa bırakılacağı öğrenildi.


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