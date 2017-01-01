Edirne'de belediye encümen üyesi seçimlerinde ''usulsüzlük'' iddiası

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EDİRNE (AA) - Edirne'de, AK Parti ve MHP, belediye encümen üyesi seçimlerinde ''usulsüzlük'' yapıldığı iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulunarak yürütmenin durdurulması istemiyle Bölge İdare Mahkemesine başvurdu.

Edirne Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekili Turgut Terzi, başvurunun ardından Edirne Adliyesi çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, 5 Nisan'da yapılan encümen üyesi seçimi sırasında ve seçim sonrasında ''usulsüzlük'' yapıldığını ileri sürdü.

Encümen seçimleri sırasında 13’er oyla eşitlik olduğunu ve CHP’lilerin seçimi yenilediğini anlatan Terzi, daha önce oy kullanmayan 2 CHP üyesinin de seçimlere katıldığını ileri sürdü.



Edirne Belediye Meclisinin AK Parti ve MHP'li üyeleriyle beraber konuyu yargıya taşıdıklarını ifade eden Terzi, ''İdare Mahkemesine ve Cumhuriyet savcılığına gerekli belge ve dilekçelerimizi verdik. Yapılan seçimin maniple edilip edilmediğini, usulüne uygun yapılıp yapılmadığı konusunun araştırılmasını istedik. İnşallah ilerleyen günlerde sonuca bağlanacak. Seçim yerinden oy pusulalarının dışarıya çıkartılması, daha sonra sayılıp içeride sadece sonucun açıklanması doğru bir davranış değildi. Bu konuda eğer bir suç unsuru varsa bunun değerlendirilmesini istedik.'' dedi.

MHP’li meclis üyesi ve grup sözcüsü Ahmet Karagülle de açık oy, gizli tasnif yapıldığını iddia etti.

Karagülle, "Oyları CHP’li katip üyeler saydı, ne çıktığını bize göstermediler. Sonra geldiler eşit oylar alındı denildi. Eşit olduğunda kura da çekilmesi gerekiyordu bu da yapılmadı." diye konuştu.

5 Nisan'da yapılan belediye encümen üyesi seçimlerinde CHP'den 3, AK Parti'den 2, MHP'den de 1 üye aday gösterilmiş. Seçimlerin sonunda 13’er oy çıkan üyeler için oylama yenilenmiş, CHP’den 3 aday belediye encümenine seçilmişti.