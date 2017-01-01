"Memur Mehteran" aylar sonra yeniden sahnede

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EDİRNE (AA) - Edirne’de, Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri kapsamında Edirne Valiliği Mehteran takımı Saraçlar Caddesi’nde mehteran gösterisi yaptı.

Öğretmen, polis, müezzin gibi meslek mensuplarından oluştuğu için "Memur Mehteran" adı verilen mehter takımı, "Kutlu Doğum Haftası" için verdiği özel konserde sahne aldı.

Edirne Valisi Günay Özdemir ve Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan’ın da izlediği mehteran gösterisine vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi.

İki yıl önce Edirne Valiliği bünyesinde kurulan Mehteran, uzun süredir gösterilerine ara vermişti.

Mehter gösterisinin ardından Trakya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İlahi Grubu tarafından konser verildi.

Edirne İl Müftüsü Emrullah Üzüm, gösteri öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, Kutlu Doğum Haftasını Edirne’de güzel bir şekilde kutladıklarını söyledi.

Kutlu Doğum Haftasının bu yılki temasının "Hazreti Peygamber ve Güven" olduğunu ifade eden Üzüm, şunları kaydetti:

"Diyanet İşleri Başkanlığımızın Türkiye ve dünyada üzerinde çalıştığı konu Hazreti Peygamberin getirdiği güven ve onu Muhammed-ül Emin olarak anlamak, algılamak ve hayata yansıtmak şeklinde. Bu sene Edirne’mizde kutlu doğum vesilesiyle 40 ayet ezber yarışması yapılıyor. Hayatta, ailede, toplumda ve bireysel hayata güven konulu ayetleri ezberlemek suretiyle yarışmalarımızı yapıyoruz. Bugün itibariyle çalışmalarımız başladı. Bu sene kutlu doğumun uygulama merkezi Selimiye Camisi olacak."