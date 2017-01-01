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ERZURUM (AA) - Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği (DAİB) Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Şengel, "Gıda projemizde 3 firma Erzurum'dan olmak üzere toplamda bölgeden 12 firmanın katılımı ile Suudi Arabistan'da etkin yurt dışı ticaret heyeti ve fuar katılımı gerçekleştireceğiz. Yeni pazar arayışlarını dünyanın birçok ülkesinde sürdüren gıda sektörü için Suudi Arabistan-Cidde, en büyük pazarlardan birisini oluşturuyor." dedi.

Şengel, yaptığı yazılı açıklamasında, Ekonomi Bakanlığının URGE Destekleri kapsamında yürütülen ‘"Bölgemizdeki Gıda İhracatının Artırılması Projesi"’ kapsamında DAİB heyetinin 21-27 Nisan'da Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde Saudi Food, Hotel&Hospitality Fuarı'na katılacağını duyurdu.

URGE Projeleri ile firmaların bireysel olarak farklı pazarlara açılmasının önündeki engelleri kaldırdıklarını dile getiren Şengel, "Üyelerimizi hedef pazardaki ilgili kuruluş ve firmalar ile bir araya getiriyor ve ticari bağlantılar kurmalarına vesile oluyoruz. Bu kapsamda çok sayıda firmamız hiç ihracat yapmadıkları ülkelere ürün satmaya başladı. En son 4 ay önce katıldığımız Abu Dhabi Sial Gıda Ürünleri ve Teknolojileri Fuarı'nda Erzurum'dan 3 firmamız bağlantılarını kurarak, ihracatlarını yaptı ve sürdürülebilir ticaret hacmini yakaladı." dedi.

Şengel, DAİB heyetinin Suudi Arabistan olmak üzere fuara katılacak bölge ülkelerin iş adamlarıyla da bir araya gelip ticaret hacmini genişleteceğini belirterek, şöyle devam etti:

"Gıda projemizde 3 firma Erzurum'dan olmak üzere toplamda bölgeden 12 firmanın katılımı ile Suudi Arabistan'da etkin yurt dışı ticaret heyeti ve fuar katılımı gerçekleştireceğiz. Yeni pazar arayışlarını dünyanın birçok ülkesinde sürdüren gıda sektörü için Suudi Arabistan-Cidde en büyük pazarlardan birisini oluşturuyor. Gıda sektöründeki firmalarımız Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde Saudi Food, Hotel&Hospitality Fuarı'na stantla katılım gösterecek. Bu fuar Arap ülkeleri açısından gıda sektörünün en önemli buluşma noktalarından birisi."

Ortadoğu coğrafyasının, ülkenin gıda ihracatı için önem taşıdığına dikkati çeken Şengel, söz konusu fuara 35 ülkeden 214 katılımcı firma ve yaklaşık 15 bin ziyaretçinin beklendiğini ön görerek, DAİB üyelerinin fuarda önemli iş görüşmelerinde bulunacağını aktardı.