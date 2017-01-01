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2. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Zirvesi

19 Nisan 2017 Çarşamba, 16:41

KARABÜK (AA) - Karabük Üniversitesi (KBÜ) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Öğrenci Topluluğu tarafından "2. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Zirvesi" düzenlendi.

KBÜ Hamit Çepni Konferans Salonu'nda düzenlenen programa, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Kürtül, 2014'te 213 santimetrelik boyuyla "dünyanın 18 yaş altı en uzun boylu genç kızı" olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na giren Weaver sendromu hastası Rümeysa Gelgi, akademik personel ve öğrenciler katıldı.

Gelgi, burada yaptığı konuşmada, 15 yıldır aktif olarak fizyoterapi gördüğünü ve birçok ameliyat geçirdiğini belirterek, "Walkerle ilk kez 5 yaşında yürümeye başladım. Fizik tedavi yaşam kriterini artıran tek şey oldu. Fizyoterapi olmasaydı ayağa kalkamazdım. Fizyoterapistler benim hayatımı güzelleştiren insanlardır." diye konuştu.

Kitap okumayı ve bilgisayarda vakit geçirmeyi çok sevdiğini vurgulan Gelgi, üniversite sınavlarına hazırlandığını, en büyük hayalinin istediği bölümde iyi bir eğitim almak ve başka birine bağımlı kalmadan istediği yerleri gezebilmek olduğunu ifade etti.

Zirvede, Gelişim Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Gülşah Kınalı tarafından "Bebek ve Çocuklarda Bütünsel Manuel Terapi Yaklaşımları" konulu sunum gerçekleştirdi.

Gazi Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölüm Başkanı Doç. Dr. Deran Oskay tarafından "Obstetrik Brakial Pleksus yaralanmalarında rehabilitasyon", Okan Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Gamze Şenbursa tarafından "Refleks Terapi", Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Muhammed Kılınç tarafından "Nörolojik Rehabilitasyonda Teknolojik Gelişmelerin Yeri" ve Genç Milli Takım Fizyoterapisti Anıl Türkel tarafından "Sporda Koruyucu Rehabilitasyon" konularındaki sunumlar yapıldı.

Zirve, Karabük Aylin Özel Eğitim Merkezi Ritim Grubu'nun verdiği konserle son buldu.

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