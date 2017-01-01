Savcının bulunduğu araçta kaçak sigara ele geçirilmesi

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ZONGULDAK (AA) - Kırşehir'de, vatani görevini yaptığı sırada içerisinde bulunduğu otomobilde kaçak sigara ele geçirilen ve yargılandığı davada aldığı hapis cezasının onanması üzerine firar eden eski Zonguldak Cumhuriyet Savcısı E.E.A hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Alınan bilgiye göre, Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca, yedek subay olarak vatani görevini yaptığı sırada 5 Ekim 2013'te, bindiği araçta kaçak sigara ele geçirilen ve hakkında görülen davada verilen 2 yıl 6 ay hapis cezasının geçen ay Yargıtayca onanması üzerine firar eden eski savcı E.E.A hakkında yakalama kararı verildi.

Kırşehir'de, "sigara kaçakçılığı" suçlamasıyla hakkında görülen davanın devam ettiği sırada Haziran 2016'da Zonguldak Adliyesinde göreve başlayan ve kararın onanmasının ardından odasına istifa dilekçesi bırakarak kaçan E.E.A'nın yakalanması için çalışma başlatıldı.

- Olay

Kırşehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 5 Ekim 2013'te Kırşehir-Mucur karayolunun 10. kilometresindeki uygulama noktasında, şüphe üzerine durdurulan ve savcı E.E.A'nın da bulunduğu araçta yapılan aramada, 6 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirilmişti.

Hakkında açılan davada "sigara kaçakçılığı" suçlamasıyla 2 yıl 6 ay hapse mahkum edilen E.E.A, geçen ay cezasının Yargıtay tarafından onanmasının ardından, Haziran 2016'dan bu yana görev yaptığı Zonguldak Adliyesindeki odasına istifa dilekçesini bırakarak firar etmişti.