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Kardemir Karabükspor iddialı

19 Nisan 2017 Çarşamba, 16:48
Kardemir Karabükspor iddialı


KARABÜK (AA) - Kardemir Karabükspor Kulübü Başkanı Hikmet Ferudun Tankut, "Alacağımız bir galibiyet bize aşağıyla herhangi bir hesap yaptırmayı gerektirmeyecek." dedi.

Tankut, Dr. Necmettin Şeyoğlu Stadyumu'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, Spor Toto Süper Lig'in bitimine 7 hafta kaldığını ve bu maçlardan alacakları puanlarla yerlerinin belli olacağını söyledi.

Kalan maçlardaki performanslarının hem maddi olarak gelirlerine hem de bir sonraki sezon için takımı daha iyi görmelerine neden olacağını anlatan Tankut, şöyle konuştu:

"Zor, inişli ve çıkışlı bir lig. Bizim için ilk sene ligde tutunmak önemliydi. Şu an itibarıyla 34 puanımız var. Alacağımız bir galibiyet bize aşağıyla herhangi bir hesap yaptırmayı gerektirmeyecek. Sakat olan Traore ve Kerim'in oynayamayacağı Kasımpaşa maçında, diğer arkadaşlarımızın mücadelesiyle galip gelmek istiyoruz."


- Barisic'in görüşleri


Teknik direktör Zoran Barisic ise Kasımpaşa karşısında kazanmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

"Hedefimiz, bu maçı kazanarak Kasımpaşa'yı sıralamada altımıza almak istiyoruz." diyen Barisic, şu ifadeleri kullandı:

"Bunun için de iyi çalışıyoruz. Arkadaşlarım iyi niyetliler, her şeylerini veriyorlar. Çok basit hatalar yapmamak, kolay top kayıpları yapmamak istiyoruz. Çünkü rakibimizin hızlı atakları çok etkili. Dolayısıyla bununla alakalı önlemlerimiz olacak. Kerim ve Traore bu maçta bizimle olamayacak. Traore takımla birlikte ilk idmanına çıktı, fakat biraz zamana ihtiyacı var. Onun dışında bütün futbolcularımız formdalar, hepsi hazırlar. Kasımpaşa'ya karşı onlardan çok iyi performans ve mücadele bekliyorum."


- Hazırlıklar sürüyor


Kırmızı-mavililer, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında 21 Nisan Cuma günü Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadyumu'nda, teknik direktör Zoran Barisic yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, pas çalışmasının ardından çift kale maç yaptı.

Sakatlıkları nedeniyle uzun bir aradan sonra idmana çıkan Kerim Zengin fizyoterapistler eşliğinde koşu yaparken, Abdou Razack Traore ise takımla çalışmaya başladı.

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