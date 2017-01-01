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YEREL HABERLER  / KİLİS HABERLERİ
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Kilis'te kaçak sigara operasyonu

19 Nisan 2017 Çarşamba, 17:18

KİLİS (AA) - Kilis'te düzenlenen kaçak sigara operasyonunda, bir tırın gizli bölümünde 18 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, istihbarat çalışmaları neticesinde Öncüpınar Gümrük Müdürlüğü yolu üzerinde bulunan bir tır parkında yüklü miktarda kaçak sigara bulunduğunu tespit etti.

Ekipler, parkta bulunan bir tırda yaptığı aramada, dorsenin gizli bölmesinde 18 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.

Olayla ilgili M.A, M.B.K ve Suriye uyruklu A.K gözaltına alındı.

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