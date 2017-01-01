Erzurum Ticaret Borsası

ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 23,50 ila 60,19 liradan işlem gördü.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA (TL)
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et Büyükbaş
|KG
|24,58
|60,19
|27,38
|ESKS
|Et Büyükbaş
|KG
|23,50
|27,49
|26,61
|HMS
|Et Büyükbaş
|KG
|31,80
|35,00
|32,44
|HTS
|Et Küçükbaş
|KG
|28,00
|28,00
|28,00
|ESKS
|Et Küçükbaş
|KG
|27,00
|30,00
|28,65
|HMS
|İnek Sütü
|KG
|1,65
|1,65
|1,65
|HMS
|Tere Yağ
|KG
|18,00
|18,00
|18,00
|HTS
HTS: Hazır Tüccar Satış
HMS: Hazır Müstahcil Satış
ESKS: Et ve Süt Kurumu Satış