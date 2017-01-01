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YEREL HABERLER  / ERZURUM HABERLERİ
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Erzurum Ticaret Borsası

19 Nisan 2017 Çarşamba, 17:20

ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 23,50 ila 60,19 liradan işlem gördü.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMA (TL)SATIŞ ŞEKLİ
Et BüyükbaşKG24,5860,1927,38ESKS
Et BüyükbaşKG23,5027,4926,61HMS
Et BüyükbaşKG31,8035,0032,44HTS
Et KüçükbaşKG28,0028,0028,00ESKS
Et KüçükbaşKG27,0030,0028,65HMS
İnek SütüKG1,651,651,65HMS
Tere YağKG18,0018,0018,00HTS

HTS: Hazır Tüccar Satış

HMS: Hazır Müstahcil Satış

ESKS: Et ve Süt Kurumu Satış

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