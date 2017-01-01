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YEREL HABERLER  / SAKARYA HABERLERİ
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Sakarya'da FETÖ/PDY davaları

19 Nisan 2017 Çarşamba, 17:26

SAKARYA (AA) - Sakarya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, "silahlı terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla açılan 5 ayrı davanın görülmesine başlandı.

Sakarya 4. Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayrı yapılan duruşmalara, örgütün haberleşme programı "ByLock kullandıkları ve elebaşı Fetullah Gülen'in çağrısının ardından Bank Asya'da aktif işleme devam ettikleri" iddia edilen tutuklu sanıklar Fatih Çakmak, Uğur Cengiz, Sinan Satılmış, avukatları ve sanık yakınları hazır bulundu.

İl dışında tutuklu bulunan sanıklardan Kerem Özdemir ve Mahmut Altun ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katılmayı kabul etmedi.

Kimlik tespitlerinin yapılması ve Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen iddianamelerin okunmasının ardından söz verilen 3 sanık, haklarındaki suçlamaları reddederek tahliyelerini istedi.

Sanıklardan Satılmış'a 6 yıl 3 ay hapis cezası veren mahkeme heyeti, sanığın tutuklu bulunduğu süre ve cezasını göz önüne alarak, adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı şartıyla tahliyesine karar verdi.

Mahkeme heyeti ayrıca diğer 4 sanığın el konulan dijital materyallerinin inceleme raporunun beklenmesine ve tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, duruşmaları erteledi.

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