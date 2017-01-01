Sivasspor'dan hakem tepkisi

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SİVAS (AA) - Sivasspor Kulübü, TFF 1. Lig'de son haftalarda hakem hatalarına maruz kaldıklarını iddia ederek, bu duruma tepki gösterdi.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, kulüp olarak hakem hataları konusunda basın açıklaması yapmak gibi bir yola bugüne kadar kolay kolay başvurulmadığı belirtildi.

"Ligin ikinci yarısından itibaren kulübümüzün karşılaştığı hakem hataları tahammül sınırlarımızı aşmış ve bu konuda basın açıklaması yapma zarureti doğmuştur." denilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Özellikle sezon başı 3 genç oyuncu ile 25 futbolcu sınırlandırmasıyla oluşan dar kadroya sezon içinde yaşanan sakatlıklar da eklenmiş, sporcularımız gerektiğinde iğne ile oynayarak fedakarlıkta bulunmuştur. Bütün bu şanssızlıklarla mücadele ederken özellikle ligin ikinci yarısından itibaren yaşanan hakem hatalarında; hakemleri baskı altına almamak adına tepki göstermeyi gündemimize almamış ve her zaman destek verdiğimiz federasyonu ise kaos ortamına sokmamaya büyük özen göstermiştik."

Sivasspor'un ligde Şanlıurfaspor ve Balıkesirspor ile oynadığı karşılaşmalarda da gollerinin verilmediği öne sürülen ve bu durumun kulübü son derece rahatsız ettiği belirtilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Bu maçlardaki hataları federasyonla paylaşmayı tercih ederek spor kamuoyuna yansıtmamaya özen göstermiştik. Ancak Elazığspor ve Ümraniyespor karşılaşmalarındaki net penaltılarımızın da verilmemesi tahammül sınırlarımızı iyice aşmış, centilmen taraftarlarımızın da protestolarına sebep olmuştur. Her iki karşılaşmada genelde iyi yönetim gösteren hakemler net penaltılarımızı vermeyerek hem adaletsizliğe sebep olmuşlar hem de şampiyonluk yolundaki takımımızın ligdeki durumuna olumsuz yönde etki etmişlerdir. Telafisi olmayan haftalara girilirken, ilerleyen zamanlardaki maçlarda hakemlerin daha dikkatli olmalarını bekliyor ve yapılan hatalardan dolayı da Merkez Hakem Kurulunu uyarıyoruz. Hakemlere olan güvenimiz daha da zayıflamadan bu hataların sona ermesini istiyoruz. Ligde kalan 6 maçta hakemlerin adaletli bir yönetim sergilemelerini bekliyor, hak edenin şampiyon olacağı bir lig arzu ediyoruz."