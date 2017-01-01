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"Hz. Muhammed ve Güven Toplumu" konferansı

19 Nisan 2017 Çarşamba, 17:30
"Hz. Muhammed ve Güven Toplumu" konferansı

KASTAMONU (AA) - Diyanet İşleri Başkanlığı Yabancı Dil ve Lehçelerde Yayınlar Daire Başkanı Yıldıray Kaplan, "Güven duyduklarımız 15 Temmuz'da hain darbe girişimine kalkıştı, milletimizin din duygularını istismar etti. En temel kavramlarımızı, hayır ve yardımlaşma duygularımızı istismar ederek, nice insanı devşirerek bize karşı kullanmaya kalkıştı." dedi.

İnebolu Müftülüğünce Belediye Düğün Salonu'nda düzenlenen "Hz. Muhammed ve Güven Toplumu" konferansı, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Kaplan, konferansta yaptığı konuşmada, toplumda güven duygusunun önem taşıdığını belirtti.

Bunun en kötü örneğinin FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde yaşandığına dikkati çeken Kaplan, "Güven duyduklarımız 15 Temmuz'da hain darbe girişimine kalkıştı, milletimizin din duygularını istismar etti. En temel kavramlarımızı, hayır ve yardımlaşma duygularımızı istismar ederek nice insanı devşirerek bize karşı kullanmaya kalkıştı. Din emniyetimizi tehlikeye attı." ifadesini kullandı.

Bu yılki Kutlu Doğum Haftası etkinliklerinde "Hz. Peygamber ve Güven Toplumu" temasının ele alındığına işaret eden Kaplan, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu konuya o kadar muhtacız ki... Bireysel ve toplumsal olarak insanların birbirine güvendiği, amirin memuruna, işverenin işçisine, işçinin işverenine, memurun amirine, esnafın vatandaşa, vatandaşın esnafına güvendiği bir toplumu yeniden inşa etmek için konuyu iyice özümsemeye ve anlamaya muhtacız. Peygamberimizin nasıl bir şahsiyet, nasıl güvenilir bir insan olduğunu, nefsinde bu güveni nasıl inşa ettiğini, daha sonra hem Mekke hem Medine'de güvene dayalı, bütün insanların birbirine güven duyduğu bir toplumu nasıl inşa ettiğini öğrenmeliyiz."

Konferansın ardından İlçe Müftüsü Abdullah Bora tarafından Kaplan'a çiçek ve plaket sunuldu.

Konferansa Belediye Başkanı Vekili Ayşe Baysal, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Gökhan Taşkın, İlçe Sahil Güvenlik Komutanı Üsteğmen Serhat Uysal ile kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.


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