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"Hazreti Peygamber ve Güven Toplumu" konferansı

19 Nisan 2017 Çarşamba, 17:34
"Hazreti Peygamber ve Güven Toplumu" konferansı

GAZİANTEP (AA) - Diyanet İşleri Başkanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Doç. Dr. Mustafa Sarıbıyık, Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin, "İnancımızı, dinimizi parçaladılar. Hikmet ve hizmet adı altında bütün güvendiğimiz değerleri adeta bizden çaldılar." dedi.

Sarıbıyık, Gaziantep Onat Kutlar Salonunda düzenlenen "Hazreti Peygamber ve Güven Toplumu" konferansında, Hazreti Peygamberi sevmenin her müminin üzerine düşen bir vecibe olduğunu söyledi.

Her Müslüman'ın Hazreti Muhammed'i iyi tanıması gerektiğini vurgulayan Sarıbıyık, "peygamber sevgisi" adı altında birlik ve beraberliği güçlendirmek gerektiğini ifade etti.

Sarıbıyık, 15 Temmuz ihanet, işgal ve darbe teşebbüsünün toplumsal güveni zedelediğine işaret ederek, "Adeta inançlarımızı parçaladı. İnancımızı, dinimizi parçaladılar. Hikmet ve hizmet adı altında bütün güvendiğimiz değerleri adeta bizden çaldılar. Zengin insanlarımızın zenginliklerini çalma noktasında çaba sarf ettiler. Zeki çocuklarımızın aklını ve idrakini çaldılar. Buna karşı Hazreti Peygamber'in hayatından reçetelere ihtiyacımız var. Gayemiz güvenilen ve güven duyulan insanı, Muhammed-ül Emin'in rahmet mesajıyla yeniden nasıl inşa edebiliriz? Aslında temel düşüncemiz bu. Yara alan din güvenliğini yeniden nasıl tesis edebiliriz? Güven konusu insanın içinde ve inancında başlamalıdır. Yüreğinde başlamak durumundadır." şeklinde konuştu.

İslam'ın bugün Batılıların yaptığı gibi gücü egemen kılmak değil, hakkı egemen kılmak için fetih politikaları yürüttüğünü dile getiren Doç. Dr. Sarıbıyık, buna karşılık Müslümanların emperyalist bir düşünceyle toprak kazanmak için, insanları egemenlik altına almak için yayılmacı siyaset içinde olmadığını vurguladı.

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