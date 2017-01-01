Bursa'da uyuşturucu operasyonları

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

BURSA (AA) - Bursa'da düzenlenen iki uyuşturucu operasyonunda 6 kilograma yakın esrar ele geçirildi, yakalanan 5 kişiden 4'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, S.Y'nin merkez Yıldırım ilçesinde ikamet eden N.Ö'ye yüklü miktarda uyuşturucu getireceği bilgisine ulaştı.

Bunun üzerine şüphelileri takibe alan ekipler, S.Y. ve N.Ö'ye ait evlere operasyon düzenledi. N.Ö'nün evinde arama yapan ekipler 5,3 kilogram esrar, 1 ruhsatsız tabanca, 1 hassas terazi, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 14 bin 410 lira ile 504 dolar ele geçirdi. S.Y'nin iş yerinde yapılan aramalarda ise 338 gram esrar, 1 av tüfeği bulundu. Olayda iş yerinde bulunan F.S. de ekiplerce gözaltına alındı.

Öte yandan F.F. ve S.A'nın sokak satıcılarına uyuşturucu temin ettiğini belirleyen ekipler, şüphelilere ait otomobili il merkezinde durdurdu. Araçta arama yapan ekipler, bir miktar uyuşturucu madde ve esrar ele geçirdi.

Operasyonlarda gözaltına alınan S.Y, N.Ö, F.S, F.F. ve S.A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 4'ü tutuklandı, S.A. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.