19 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MUĞLA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Muğla'da "Dede-Nine-Torun buluşması"

19 Nisan 2017 Çarşamba, 17:57
Muğla'da "Dede-Nine-Torun buluşması"

MUĞLA (AA) - Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri kapsamında Muğla'da, huzurevi sakinleri ile sevgi evlerinde kalan çocuklar bir araya getirildi.

Muğla Müftülüğü ile Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü tarafından Tuna Otel'de düzenlenen "Dede-Nine-Torun buluşması" etkinliğinde, Muğla ve ilçelerindeki sevgi evlerinde kalan çocuklar, huzurevi sakinleri ile buluştu. Etkinlikte dede ve ninelerinin elini öpen çocuklar, yaşlılara karanfil verdi.

Etkinlikte çocuklar Kuran-ı Kerim okudu, ilahi söyledi.

Muğla Müftüsü Abdurrahman Koçak, yaptığı konuşmada, 2017 yılı Kutlu Doğum Haftasında "Hz. Peygamber ve Güven Toplumu" konusunun ele alındığını, Hazreti Muhammed'in alemlere rahmet olarak gönderildiğini hatırlattı.

İnsanlığın birbirine emanet olduğunu belirten Koçak, "Huzurevinde kalan yaşlılarımız, sevgi evlerinde kalan çocuklarımız bize emanet. Bu emanet bilinciyle toplumda bir farkındalık yapabilmek amacıyla böyle bir proje hazırladık. 'Değerlerimizle Değerliyiz Projesi' kapsamında Dede-Nine-Torun buluşmasını gerçekleştirdik." dedi.

- "Sizler bizim değerimizsiniz"

Hazreti Muhammed'in "Büyüklerine saygı duymayan, küçüklerine şefkat ve merhamet göstermeyen bizden değildir" sözünü hatırlatan Koçak, "Bu amaçla sizler bizim değerimizsiniz. Toplum sizlerle değerli. Bizim vaizlerimiz ve öğreticilerimiz sevgi evlerinde ve Kuran kurslarımızda kalan çocuklarımıza değerler eğitimi dersi veriyor." diye konuştu.

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü İlkay Türkoğlu ise sevgi evlerinde kalan çocuklar ile projeye katılmaktan mutlu olduklarını dile getirdi. "Dede-Nine-Torun buluşması"nın örnek gösterilecek bir buluşma olduğunu vurgulayan Türkoğlu, bu çalışmanın güzel sonuçlar çıkaracağını dile getirdi.

Muğla Valisi Amir Çiçek'in eşi Hülya Çiçek ise devletin tüm imkanları ile dezavantajlı çocuklar ve yaşlılara her zaman sahip çıktığını ifade etti. Projenin anlamlı bir buluşma olduğunu dile getiren Çiçek, şunları söyledi:

"Çocuklar eğitimi ailede alır. Bir çocuk güveneceği, sığınacağı en önemli şeyi, dinini aileden öğrenir. Biz bu çocuklarımızın annesi ve babasıysak onların dini eğitim almaları noktasında da sorumluyuz. Muğla'da müftülüğümüzün çatısı altındaki hocalarımız bu çocuklarımızın eğitimlerine çok güzel katkı sağladılar. Biz, büyüğümüzü bilecek küçüğümüzü sevecek ve topluma örnek olacağız."

Konuşmaların ardından çocuklar tarafından hazırlanan tiyatro oyunu sahnelendi. Program sonunda Hülya Çiçek ve protokol üyeleri tarafından öğrencilere kitap ve çeşitli hediyeler verildi.


İLGİLİ HABERLER
Kardeşinin kazara başından vurduğu çocuk toprağa verildi
YEREL

KARDEŞİNİN KAZARA BAŞINDAN VURDUĞU ÇOCUK TOPRAĞA VERİLDİ
Zıpkınla balık avlama Türkiye Şampiyonası Ören'de yapılacak
YEREL

ZIPKINLA BALIK AVLAMA TÜRKİYE ŞAMPİYONASI ÖREN'DE YAPILACAK
&quot;Yabancı bayraklı yatların yüzde 25'i Türk bayrağına geçti&quot;
YEREL

"YABANCI BAYRAKLI YATLARIN YÜZDE 25'İ TÜRK BAYRAĞINA GEÇTİ"
Bodrum'da yangın
YEREL

BODRUM'DA YANGIN
Yağmur suyu tahliye borusuna sıkışan köpek kurtarıldı
YEREL

YAĞMUR SUYU TAHLİYE BORUSUNA SIKIŞAN KÖPEK KURTARILDI
Yüzen saray sezonun ilk ziyaretini gerçekleştirdi
YEREL

YÜZEN SARAY SEZONUN İLK ZİYARETİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ
&quot;Mein Schiff 3&quot;ten Marmaris'e sezonun ilk ziyareti
YEREL

"MEİN SCHİFF 3"TEN MARMARİS'E SEZONUN İLK ZİYARETİ
Bodrumlu dalgıçlar denizi temizledi
YEREL

BODRUMLU DALGIÇLAR DENİZİ TEMİZLEDİ
kici; &quot;Milas keşfedilmemiş bir hazine&quot;
YEREL

KİCİ; "MİLAS KEŞFEDİLMEMİŞ BİR HAZİNE"
Akyer'den referandum değerlendirmesi
YEREL

AKYER'DEN REFERANDUM DEĞERLENDİRMESİ
Milas'ta mobil hizmet binası yenilendi
YEREL

MİLAS'TA MOBİL HİZMET BİNASI YENİLENDİ
Milas 4. Zeytin Hasat Şenliğine hazırlanıyor
YEREL

MİLAS 4. ZEYTİN HASAT ŞENLİĞİNE HAZIRLANIYOR
Fethiye'de deniz dibi temizliği
YEREL

FETHİYE'DE DENİZ DİBİ TEMİZLİĞİ
Fethiye'de deniz dibi temizliği
YEREL

FETHİYE'DE DENİZ DİBİ TEMİZLİĞİ
Bodrum'da trafik kazası: 2 yaralı
YEREL

BODRUM'DA TRAFİK KAZASI: 2 YARALI
Ortaca'da sınava girecek öğrencilere motivasyon gezisi
YEREL

ORTACA'DA SINAVA GİRECEK ÖĞRENCİLERE MOTİVASYON GEZİSİ
Köyceğiz 'de güreş komitesi toplandı
YEREL

KÖYCEĞİZ 'DE GÜREŞ KOMİTESİ TOPLANDI
Katarlı iş adamı Bodrum'dan arsa satın aldı
YEREL

KATARLI İŞ ADAMI BODRUM'DAN ARSA SATIN ALDI
Yat turizmine göre yeni ithal gurme ürünlerinin tek adresi: Doğa gıda
YEREL

YAT TURİZMİNE GÖRE YENİ İTHAL GURME ÜRÜNLERİNİN TEK ADRESİ: DOĞA GIDA
Antik kentte tarihi eser kaçakçılığı operasyonu
YEREL

ANTİK KENTTE TARİHİ ESER KAÇAKÇILIĞI OPERASYONU
Muğla'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL

MUĞLA'DA TRAFİK KAZASI: 1 ÖLÜ, 1 YARALI
Tüfekle oynarken kazara ağabeyini öldürdüğü iddiası
YEREL

TÜFEKLE OYNARKEN KAZARA AĞABEYİNİ ÖLDÜRDÜĞÜ İDDİASI
Muğla Hint düğünlerinden pay almak istiyor
YEREL

MUĞLA HİNT DÜĞÜNLERİNDEN PAY ALMAK İSTİYOR
Başkan Gürün'e Hindistan'dan Ziyaret
YEREL

BAŞKAN GÜRÜN'E HİNDİSTAN'DAN ZİYARET
EN ÇOK OKUNANLAR
Bir zamanların ünlüleri şimdi ne yapıyor?
TELEVİZYON

'YILAN HİKAYESİ'NİN ELENİ'Sİ ŞİMDİ NE YAPIYOR?

 1
  • 2 Ünlü şarkıcı makyajsız yakalandı
  • 3 Sokakta böyle gezdi
  • 4 Oktay Kaynarca'nın çok konuşulacak görüntüsü