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YEREL HABERLER  / SİNOP HABERLERİ
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Sinop'ta otomobilin çarptığı yaya öldü

19 Nisan 2017 Çarşamba, 18:18

SİNOP (AA) - Sinop'ta otomobilin çarptığı bir kişi hayatını kaybetti.

Ayancık'tan Sinop yönüne giden C.O.A idaresindeki 57 AJ 996 plakalı otomobil, Erfelek-Ayancık yol ayrımında yolun karşısına geçmeye çalışan Bekir Daş'a çaptı.

Ağır yaralanan Daş, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Atatürk Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi.

Kazayla ilgili sürücü C.O.A polis ekiplerince gözaltına alındı.

Öte yandan sürücü C.O.A'nın Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesinde araştırma görevlisi olduğu, Daş'ın ise aynı üniversitenin İlahiyat Fakültesinde hizmetli kadrosunda görev yaptığı öğrenildi.


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