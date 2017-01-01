Erzurum'da avukatların FETÖ davası

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

ERZURUM (AA) - Erzurum'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik birleştirilen iki davada, aralarında eski Erzurum Baro Başkanı Mehmet Güzel ile sözde "avukatların il imamı" olduğu iddia edilen öğretmen Hasan Aslan'ın da bulunduğu 7'si avukat 10 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar eski Baro Başkanı Mehmet Güzel, Şerafettin Yaşar Laloğlu, Hakan Dişkeser, tutuksuz sanıklar Lokman Pirim, Mehmet Salih Bayoğlu, Serhat Akbulut ile sanık avukatları katıldı.

Duruşmaya, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden Van Yüksek Güvenlik Cezaevinden Fatih Topal ve Hasan Aslan Rize L Tipi Cezaevinden katılırken, tutuklu sanık Bayram Candan ve tutuksuz yargılanan Halil Timurhan Gür ise katılmadı.

Sanık Laloğlu, savunmasında, tüm sanıkların kendi durumlarından dolayı ayrı ayrı değerlendirilmeleri talebinde bulundu.

ByLock programını kullanmadığını ve bunun ne olduğunu sonradan basından öğrendiğini ileri süren Laloğlu, "Bank Asya'da hesabımın olmadığı belirlenmiştir. Üzerime atılan eylem sadece sohbet toplantılarına katılmaktır. Bu husustan dolayı daha önceden etkin pişmanlık içeren evrak sundum. 9 aydır tutukluyum. Tutuksuz yargılanan kişilerle durumum aynıdır ve hatta onlara rağmen daha az suçlamayla tutukluyum. Tahliyemi talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

Sanık Topal, tek suçunun 2014 yılında sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlar olduğunu belirterek, şunları dile getirdi:

"Paylaşımda kasıt bulunmamaktadır. Bu durumda 17-25 Aralık'tan sonra beyanda bulunan milletvekilleri ve bazı parti genel başkanları hakkında herhangi bir fezleke hazırlanıp hazırlanmadığı yönünde talebim olacak. Aslen bu kişiler hakkında işlem yapılmamasına rağmen kişilerin ifadelerini basından paylaşan kişi olarak ben tutukluyum. Tahliyemi talep ediyorum."

Sanık Güzel'in avukatı Mustafa Çavuş da dava kapsamında beklenen 3 belgenin olduğunu, bunların Ankara Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadeleye (KOM) yazılan belge, tanık beyanı ve Cumhuriyet Başsavcılığına yazılan yazı olduğunu söyledi.

Müvekkilinin bu belgelere etki edecek halinin bulunmadığını anlatan Çavuş, şöyle devam etti:

"Müvekkilim ara celsede etkin pişmanlıktan yararlanarak etkili bilgi paylaşımında bulunmuştur. Suçlamalar avukatlık mesleğiyle ilgili. Gerçekleşen toplantılar ise Türkiye'de neredeyse bütün kişilerin kendi hassasiyetleri doğrultusunda katıldıkları toplantılardır. Örgütle alakası yoktur. Kendisinin kaçma ve delilleri karartma durumu yoktur. Tahliyesini talep ediyorum."

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek eksik hususların tamamlanması amacıyla duruşmayı erteledi.

- İddianameden

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve birleşen dava kapsamındaki iki ayrı iddianamede, Hasan Aslan hakkında "avukat ünitesinden sorumlu imam" olduğu, Bank Asya'da hesabının bulunduğu, avukatlarla yapılan toplantıyı organize ettiği, kullanıcısı olduğu ByLock'u başkalarına da yüklediği anlatılıyor.

Bayram Candan hakkında ise Bank Asya'da hesabının olduğu, avukatlara yönelik sohbetlerdebulunduğu, terör örgütüyle bağlantılı kişilerin davalarının takibini sağladığı aktarılan iddianamede, kullanıcısı olduğu ByLock'u başkalarına da yüklediği, terör örgütünün yöneticiliğini yaptığı ve örgüte üye kazandırmaya yönelik faaliyetlerinin olduğu belirtildi.

İddianamede, diğer sanıklardan Halil Timurhan Gür'ün sadece ByLock kullanıcısı olduğu iddia edilirken, Mehmet Salih Bayoğlu'nun, ByLock kullandığı, sosyal medya üzerinden paylaşımlar yaptığı, etkin pişmanlıktan yararlandığı, sanık Lokman Pirim'in Bank Asya'da hesabının bulunduğu ve sohbetlerde yer aldığı, diğer sanık Serhat Akbulut'un ise ByLock kullanıcısı olduğu ve sohbetlere katıldığı ileri sürüldü.

FETÖ/PDY ile irtibatlı olmakla suçlanan avukatlardan eski Erzurum Baro Başkanı Mehmet Güzel, Şerafettin Yaşar Laloğlu, Hakan Dişkeser, Fatih Topal'ın örgüte mensup kişiler olarak bilindikleri ve örgütün toplantılarına katıldıklarının yer aldığı iddianamede, usulsüz dinlemelere ilişkin tutuklamaya sevk sonrasında serbest kalan faillere ilişkin Güzel, Dişkeser, Laloğlu ve Topal'ın toplanarak basın açıklaması yaptıkları, Dişkeser'in sözcü olarak sürekli beyanda bulunduğu kaydedildi.

İddianamede, Dişkeser'in, 17 Aralık iddialarının yolsuzluk, rüşvet ile usulsüzlük olduğuna ve 15 Temmuz günü "Darbe girişimi yapan Gülenciler değil, TSK içindeki Atatürkçü komutanlar" şeklinde paylaşımı retweetlediğine işaret edildi.

Tanık ifadelerinden elde edilen bilgiler dahilinde iddianamede, sanıklardan Güzel, Dişkeser ve Laloğlu'nun yurt dışına birlikte çıktıkları, Dişkeser ve Laloğlu'nun Pensilvanya'ya geçerek Gülen'in kaldığı yerleşkede kaldıkları, 17-25 Aralık'tan sonra da örgüt faaliyetlerine katılmaya devam ettikleri ve Bank Asya'da tüm sanıkların hesaplarının olduğu vurgulandı.

İddianamede, sanıklardan Güzel, Dişkeser, Topal, Laloğlu, Gür, Pirim, Bayoğlu ve Akbulut'un "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle, diğer sanıklar Aslan ve Candan'ın "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçundan 15 yıldan 22,5 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.











