19 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / DENİZLİ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Denizlispor'da genel kurul kararı

19 Nisan 2017 Çarşamba, 18:39
Denizlispor'da genel kurul kararı


DENİZLİ (AA) - Denizlispor Kulübü Başkanı Süleyman Urkay, genel kurul kararı aldıklarını söyledi.

Urkay, Denizli Atatürk Stadı'nda gerçekleştirdiği basın toplantısında, daha yukarıyı hedefleyen Denizlispor için geldiklerini ancak bunda başarılı olamadıklarını dile getirdi.

Yapılacak genel kurul tarihinin belli olduğunu kaydeden Urkay, şöyle konuştu:

"(Genel kurul kararı alın, içinizden Mustafa Üstek'i başkan yapın) diye bana tebligat yapıldı. Bir defa böylesi demokratik kültürlerin olduğu yerde böyle bir tebligat nereden gelirse gelsin sindirdiğim bir şey değil. Ondan sonra ben arkadaşlarla toplantı yaptım. Hem yaşanan sıkıntıları aşmak için hem de yeniden yol çizmek için 15 gün sonrası olmak koşulu ile genel kurul kararı alıyoruz. Bu karar dün itibarıyla alınmıştır. Genel kurulun yapılacağı tarih belli olmuştur. Ben hep merak ediyorum. Nasıl olur da yöneticiye görev bıraktırılır bir türlü çözemedim. 2-3 defa genel kurula gidiyorum. Borçlar azalmıştır. 29 milyon artı faizle aldığımız borçlar 24 milyon lira seviyesine gelmiştir. Artı bu hafta yeni bir sponsorluğumuz, 2 milyon lira federasyondan gelecek olan para ile yaklaşık 21 milyon lira seviyesine inecektir."

Denizlispor'un TFF 1. Lig'e düşmesinin ardından en yüksek puanı kendi dönemlerinde aldığını belirten Urkay, "Buna rağmen yönetim kurulundan bir arkadaşım 'Mustafa Üstek başkanlığında yönetim oluşsun' dedi. Ben de genel kurul kararı aldım. Artık ilerleyen süreçler neyi gösterecek ona bakalım." ifadelerini kullandı.

Urkay, kendisinin aday olup olmayacağı sorusunu, "İlerleyen günler ne getirecek bilmiyorum. Yeni bir tebligat gelir mi, gelmez mi? Ona da bir bakmak gerekiyor. Tebligatlara göre kendimize yol çizeceğiz. Ben dünden beri şoktayım. Borçlar azalmış, sportif anlamda belli bir yere gidiyorsun, ben de aklım sıra teşekkür bekliyorum. İşte Mustafa Üstek başkanlığında yeni yönetime gidilecektir. Adımların yapılması için tebligat yapıldı. Bize yönetimdeki en yetkili arkadaşımızdan sözlü olarak tebligat yapıldı." şeklinde yanıtladı.


İLGİLİ HABERLER
Maçın ardından
YEREL

MAÇIN ARDINDAN
Futbol: TFF 1. Lig
YEREL

FUTBOL: TFF 1. LİG
Büyükşehir'den çocuklar için tiyatro şenliği
YEREL

BÜYÜKŞEHİR'DEN ÇOCUKLAR İÇİN TİYATRO ŞENLİĞİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rektör Bağ'ı atadı
YEREL

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, REKTÖR BAĞ'I ATADI
Pamukkale Belediyesinden çocuklara 23 Nisan hediyesi
YEREL

PAMUKKALE BELEDİYESİNDEN ÇOCUKLARA 23 NİSAN HEDİYESİ
Denizli'de, şehit ve gaziler için 5 bin kişiye lokma dağıtıldı
YEREL

DENİZLİ'DE, ŞEHİT VE GAZİLER İÇİN 5 BİN KİŞİYE LOKMA DAĞITILDI
Cumhurbaşkanı istedi Büyükşehir yaptı
YEREL

CUMHURBAŞKANI İSTEDİ BÜYÜKŞEHİR YAPTI
Denizli'de FETÖ'nün emniyet yapılanması davası
YEREL

DENİZLİ'DE FETÖ'NÜN EMNİYET YAPILANMASI DAVASI

Denizli UMKE'den gerçeği aratmayan tatbikat
YEREL

DENİZLİ UMKE'DEN GERÇEĞİ ARATMAYAN TATBİKAT
Denizli Ticaret Borsası
YEREL

DENİZLİ TİCARET BORSASI
17 ilçe 30 bin çocuk doyasıya eğlendi
YEREL

17 İLÇE 30 BİN ÇOCUK DOYASIYA EĞLENDİ
Hacıeyüplü mahallesinde asfalt çalışması
YEREL

HACIEYÜPLÜ MAHALLESİNDE ASFALT ÇALIŞMASI
Asılsız ihbarda bulunup ambulansı ateşe verdi
YEREL

ASILSIZ İHBARDA BULUNUP AMBULANSI ATEŞE VERDİ
Denizli Dart şampiyonu takımın hedefi Türkiye Şampiyonluğu
YEREL

DENİZLİ DART ŞAMPİYONU TAKIMIN HEDEFİ TÜRKİYE ŞAMPİYONLUĞU
Aydem Fen Lisesi &quot;Atatürk Matematik ve Fen Bilimleri Olimpiyatları&quot;
YEREL

AYDEM FEN LİSESİ "ATATÜRK MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ OLİMPİYATLARI"
EN ÇOK OKUNANLAR
Bir zamanların ünlüleri şimdi ne yapıyor?
TELEVİZYON

'YILAN HİKAYESİ'NİN ELENİ'Sİ ŞİMDİ NE YAPIYOR?

 1
  • 2 Ünlü şarkıcı makyajsız yakalandı
  • 3 Sokakta böyle gezdi
  • 4 Oktay Kaynarca'nın çok konuşulacak görüntüsü