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YEREL HABERLER  / SİNOP HABERLERİ
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Sinop'ta uyuşturucu operasyonu

19 Nisan 2017 Çarşamba, 18:40

SİNOP (AA) - Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince il genelinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon yapıldı.

Eş zamanlı gerçekleştirilen ve çok sayıda adreste yapılan aramada ruhsatsız 6 av tüfeği, 2 tabanca, bin 540 gram Hint keneviri tohumu, 90 kök Hint keneviri, 2 gram esrar ile hassas terazi ve sahte plaka ele geçirildi.

Olayla ilgili C.B, F.D. ve B.E. gözaltına alındı.


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