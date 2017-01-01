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Maçın ardından

19 Nisan 2017 Çarşamba, 19:28


DENİZLİ (AA) - TFF 1. Lig'de Şanlıurfaspor'a 4-2 mağlup olan Denizlispor'un kaleci antrenörü Cengiz Tarım, "Şanlıurfaspor yakaladığı hızlı hücumlarda dört gol buldu." dedi.

Tarım, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, iyi başladıkları ve yakaladıkları gol pozisyonlarına rağmen mağlup olduklarını söyledi.

Karşılaşmayı kazanmayı oyuncularının çok istediğini belirten Cengiz Tarım, "Şanlıurfaspor yakaladığı hızlı hücumlarda dört tane gol buldu. Gerçekten çok pozisyona girmemize rağmen gol atamadık. İlk yarıda Şanlıurfaspor'un korneri dahi yok. Bireysel hatalar olabilir, futbol hatalar oyunudur. Çocukların yaptıkları mücadeleyi siz görüyorsunuz. Hakikaten çok uğraştılar. Maçı çevirebilirdik ama olmadı." diye konuştu.


- Şanlıurfaspor cephesi


Şanlıurfaspor Teknik Direktörü Ogün Temizkanoğlu ise çok önemli bir galibiyet aldıklarını kaydetti.

Uzun süredir deplasmanda galip gelemediklerini anlatan Temizkanoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Geçen sene galibiyeti yine burada almıştık. Şimdi tekrar burada galip gelmemiz gerçekten bizi mutlu etti. Çok rahat olmasa da nefes aldık. Önümüzde daha maçlar var. Umut ediyorum ki aynı performansı orada da sergilerler. Özellikle ilk yarı çok akıllıca oynadık ama ikinci yarı maalesef gereksiz bir panik, gereksiz geri çekilme yaptık. Umut ediyorum ki önümüzdeki maçlarda böyle olmaz. Bütün arkadaşlarımı ve oyuncularımı tebrik ediyorum. Hak ettiler."


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