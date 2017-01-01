Tunceli'de polis helikopterinin düşmesi

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GAZİANTEP (AA) - Tunceli'nin Pülümür ilçesinde polis helikopterinin düşmesi sonucu şehit olan 31 yaşındaki polis memuru Mesut Özdemir, memleketi Gaziantep'te toprağa verildi.

Elazığ'daki törenin ardından uçakla Gaziantep Havalimanı'na getirilen şehit Özdemir'in cenazesi, konvoy eşliğinde Şehitkamil ilçesine bağlı Yığınlı Mahallesi'ne getirildi.

Yakınları tarafından teskin edilen şehidin annesi Ayşe Özdemir, "3 ay daha dayanamadın mı oğlum. Gelecektin evimize. Oğlumu bir kere göreyim, yoksa onun öldüğüne inanmam, nizamiyede olduğunu sanarım" diyerek gözyaşı döktü.

3 ay sonra tayin isteyerek Gaziantep'e gelmeyi planladığı öğrenilen şehidin ablası Rabia Özdemir de akrabalarına sarılarak ağladı.

Anne Özdemir, Türk Bayrağına sarılı tabutu görünce "Koçum kurban olurum. Mesut'um ben senin bahtını görecektim, seni böyle kefenle mi görecektim? Al bayrağına kurban olayım. Annen sana damatlık giydiremedi oğlum. Bana demir getirecektin oğlum. Ne olur bir kere oğlumu göreyim." diyerek feryat etti.

Şehidin Gaziantep'te görev yaptığı sırada beraber çalıştığı polis memuru Ahmet Kızıl da tören sırasında Ayşe Özdemir'in yanına gelerek başsağlığı diledi. Kızıl'a sarılan Ayşe Özdemir, gözyaşları içerisinde "Mesut'um gibi kokuyorsun" dedi.

Şehidin polis üniformasıyla törene katılan kardeşi Mehmet Özdemir de "vatan sağ olsun" diyerek gözyaşı döktü.

Özdemir, şehit ağabeyinin tabutunun başına gelerek selam verirken, babası Servet Özdemir ise oğlunun tabutuna bakarak ağladı.

Şehit Polis Memuru Mesut Özdemir'in cenazesi, mahalle camisinde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Törene, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Ali Yerlikaya, Emniyet Müdürü Erhan Gülveren, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ile çok sayıda vatandaş katıldı.