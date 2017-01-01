19 NİSAN 2017
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YEREL HABERLER  / ADANA HABERLERİ
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Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi

19 Nisan 2017 Çarşamba, 19:48


Salon: Menderes

Hakemler: Turgut Işık, Polat Parlak, Hüseyin Çelik,

BOTAŞ: Fatmanur Karakaş 11, Elif emirtekin 10, Kulichova 12, Tilbe Şenyürek 6, Ivankovic 6, Rana Tanrıkulu Gökşen Fitik 6, Özge Kavurmacıoğlu 14,

Fenerbahçe: Pelin Derya Bilgiç 3, Birsel Vardarlı Demirmen 6, Williams 11, Lavander 14, Quigley 16, Ayşe Cora 7, Melisa Korkmaz 2, Melis Gülcan 2, Tuğçe Canıtez 11, Gruda 8, Esra Ural 7,

1. Periyot: 18-22

Devre: 35-46

3. Periyot: 54-67

Normal süre: 65-87


ADANA (AA) - Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nin 26. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda BOTAŞ'ı 87-65 yendi.


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