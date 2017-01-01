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YEREL HABERLER  / KARABÜK HABERLERİ
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Karabük'te ki FETÖ/PDY operasyonu

19 Nisan 2017 Çarşamba, 20:06

KARABÜK (AA) - Karabük'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, örgütün sözde "emniyet abisi" olduğu iddia edilen 3 eski öğretmen tutuklandı.

Karabük Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün kriptolu haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddia edilen, daha önce meslekten ihraç edildikten sonra saklandıkları bir evde gözaltına alınan 3 eski öğretmenin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden sonra adliyeye götürülen şüpheliler, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Yürütülen soruşturma kapsamında, meslekten ihraç edildikten sonra haklarında gözaltı kararı verilen, emniyetteki müdür rütbesindeki personelden sorumlu sözde "emniyet abisi" oldukları ileri sürülen öğretmenler Ş.Ö ve Ö.S ile komiser rütbesindeki personelden sorumlu "emniyet abisi" olduğu iddia edilen K.D'nin yakalanması için Karabük Emniyet Müdürülüğü çalışma başlatmış, Terörle Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 3 şüpheli, 11 Nisan'da 100 Yıl Mahallesi'ndeki bir evde düzenlenen operasyonla gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerin örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları tespit edilmişti.

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