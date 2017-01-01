Futbol: TFF 1. Lig

Stat: Samsun 19 Mayıs
Hakemler: Süleyman Abay, Cemal Bingül, Gökhan Memişoğlu
Samsunspor: Muyters, Erkam Reşmen, Ercan Yazıcı, Abdülkerim Bardakcı, Mustafa Sevgi, Hasan Kılıç, Gökay Iravul, Murat Gürbüzerol (Dk. 78 Adilovic), Lumu (Dk. 82 Halil İbrahim Pekşen), Kone, Göksu Türkdoğan (Dk. 84 Kevin Brands)
Manisaspor: İsmail Şahmalı, Umut Gündoğan (Dk. 88 Fahri Akyol), Metin Yüksel, Mikic, Dimov, Perovic, Ufuk Budak, İsmail Haktan Odabaşı, Emre Öztürk (Dk. 69 Sebaihi), Hüseyin Tok (Dk. 46 Ümit Yasin Arslan), Bahattin Köse
Goller: Dk. 65 Gökay Iravul (Samsunspor), Dk. 75 Umut Gündoğan, Dk. 85 Perovic (Manisasspor)
Kırmızı kart: Dk. 90+3 Abdülkerim Bardakcı (Samsunspor)
Sarı kartlar: Dk. 16 Gökay Iravul, Dk. 76 Murat Gürbezerol, Dk. 78 Erkam Reşmen (Samsunspor), Dk. 37 İsmail Haktan Odabaşı, Dk. 50 Ufuk Budak, Dk. 81 Ümit Yasin Arslan, Dk. 90+3 Mikic (Manisaspor)
SAMSUN (AA) - TFF 1. Lig'in 28. haftasında Manisaspor, deplasmanda Samsunspor'u 2-1 yendi.