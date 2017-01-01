Denizli Ticaret Borsası

DENİZLİ (AA) - Denizli Ticaret Borsasında (DTB) çerezlik çiğ ay çekirdeğinin kilogramı 6,08 liradan işlem gördü.
DTB'de işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle:
|Ürün
|Birim
|En az fiyat (TL)
|En çok fiyat (TL)
|Satış şekli
|Hububat
|Arpa yemlik
|Kg
|0,80
|0,80
|MTS
|Arpa yemlik
|Kg
|0,93
|0,93
|TTS
|Buğday sert
|Kg
|0,80
|0,80
|TTS
|Buğday ekmeklik
|Kg
|0,80
|0,80
|MTS
|Buğday ekmeklik
|Kg
|0,80
|0,80
|TTS
|Buğday yemlik kırmızı
|Kg
|0,80
|0,80
|MTS
|Hububat mamulleri
|Tritikale
|Kg
|0,80
|0,80
|MTS
|Bakliyat ve mamulleri
|Nohut natürel
|Kg
|4,00
|4,00
|TTS
|Nohut ekstra leblebilik
|Kg
|7,77
|7,77
|MTS
|Nohut ekstra leblebilik
|Kg
|6,90
|8,00
|TTS
|Yağlı tohumlar
|Ay çekirdeği çerezlik
|Kg
|4,80
|6,60
|TTS
|Ay çekirdeği çerezlik çiğ
|Kg
|6,08
|6,08
|MTS
MTS : Müstahsilden tüccara satış
TTS : Tüccardan tüccara satış