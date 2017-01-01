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YEREL HABERLER  / KÜTAHYA HABERLERİ
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Tunceli'de polis helikopterinin düşmesi

19 Nisan 2017 Çarşamba, 20:31
Tunceli'de polis helikopterinin düşmesi

KÜTAHYA (AA) - Tunceli'nin Pülümür ilçesinde helikopterin düşmesi sonucu şehit olan teknisyen polis memuru Murat Ködük'ün naaşı memleketi Kütahya'ya getirildi.

Kütahya Zafer Hava Limanı'nda düzenlenen törende, askeri uçakla getirilen Ködük'ün cenazesini karşılamaya gelen baba Mustafa Ködük, güçlükle ayakta dururken, anne Zahide Ködük, tekerlekli sandalyede şehit oğlunu gözyaşları içerisinde karşıladı. Zahide Ködük'ü kadın polisler ve yakınları teselli etti.

Aynı uçakla gelen şehidin eşi Ayten, çocukları Mustafa, Melek Nur ve Merve Nur Ködük törende gözyaşlarına boğuldu.

Karşılama törenine, şehidin ailesi ve yakınları, Vali Ahmet Hamdi Nayir, Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Ali Ulvi Yılmaz, Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Hava Piyade Tuğgeneral Bülent Tatkan, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Uğur ve İl Emniyet Müdürü Hasan Çevik katıldı.

İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar'ın duasının ardından şehidin naaşı, Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Ködük'ün cenazesi, Ulu Cami'de yarın öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Kütahya Şehitliği'ne defnedilecek.

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