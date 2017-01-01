Artvin’de Kore Kültür Günü etkinliği

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ARTVİN (AA) - Artvin’de Kore Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği, Kore Kültür Merkezi ve Artvin Çoruh Üniversitesi işbirliğiyle "Kore Kültür Günü" etkinliği düzenlendi.



Artvin Çoruh Üniversitesi Ali Nihat Gökyiğit Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlik film başlarken Kore tarihi ve Kore-Türkiye ilişkilerinin anlatıldığı seminerle devam etti.



Kore Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı Dong Woo Cho, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iki dost ülkenin kültürel ilişkilerini geliştirmek amacıyla bu etkinliği düzenlediklerini söyledi.



Dong, "Kore kültürünü Türkiye’de tanıtmak için çalışıyoruz. Artvin’de ilk defa böyle Kore kültürünü tanıtıyor olmaktan çok sevinçliyiz. Bugün Kore’nin geleneksel müzik dansıyla beraber, Kore’nin tanıtımı, Kore-Türkiye ilişkileri, eğitim ve turizm gibi konularda bilgiler sunacak fırsatlar bulduk. Bu etkinlik sayesinde Artvin’in Kore’ye daha ilgili olmasını umut ediyor ve bundan sonra Artvin-Kore arasında daha yakın ilişkiler kurulmasını arzuluyoruz" dedi.



Öğretim üyelerinin ve öğrencilerin etkinliğe gösterdiği yoğun ilgiden mutlu olduklarını anlatan Müsteşar Dong, "Artvin’de Kore gazilerinin olduğunu fark ettim. Kore halkı olarak Kore Savaşı'na katılan gazilere sonsuz teşekkür borçluyuz. Artvin Çoruh Üniversitesinin bundan sonra Kore’deki üniversitelerle iyi bir işbirliği içinde olmasını umuyorum" diye konuştu.



Dong, etkinlik kapsamında Artvin’de Kore Savaşı’nı anlatan fotoğraf sergisiyle iki ülke ilişkilerini, Kore’nin kültürel öğelerini ve turizm değerlerini tanıtmaya çalıştıklarını belirterek şunları söyledi:

“Artvin’de doğal güzelliğiyle meşhur bir yer. Kore’nin de doğal güzellikleri çok fazla. Bu güzelliklerimizi yansıtan fotoğraflarımız sergimizde var. Kore’nin geleneksel kıyafetlerini tanıttık. Bu kıyafetlere bayanlar çok ilgi gösterdi. Kore kültürü ile Türk kültürü arasında çok benzerlikler bulunuyor.”

Rektör Prof. Dr. Fahrettin Tilki de Koreli misafirleri ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirtti.

Tilki, “Amacımız Artvin Çoruh Üniversitesini ve Artvin’in doğal güzelliklerini Güney Kore’den gelen kardeşlerimize tanıtmak. Güney Kore ile ilişkilerimiz 1950’li yıllara dayanıyor. Siyasi ilişkilerimiz bu yıllardan sonra gelişmiş. Güney Kore dünyanın en gelişmiş 10 ülkesinden biri. Biz de ilk 20 ülke arasındayız. Amacımız onlara yetişmek. Öğrencilerimizi bu konuda bilgilendirmek istedik” dedi.



Program Kore Geleneksel Müzik Konseri'nin ardından Kore Savaşı'na katılan Türk askerleri ile şehit mezarlıklarının fotoğraflarının yer aldığı "Kore Savaşı" fotoğraf sergisinin gezilmesiyle sona erdi.



