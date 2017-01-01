BBDSO'dan 23 Nisan konseri

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BURSA (AA) - Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı konserinde, soprano Zerrin Karslı ile renklenen özel bir konser sunmaya hazırlanıyor.

BBDSO'dan yapılan açıklamaya göre, Samsun Devlet Opera ve Balesi Şefi Mikhail Kirchhoff'un yöneteceği konserde, 12 yaşındaki piyanist Dimitry Iskhanov, orkestra eşliğinde Dmitry Kabalevsky'nin piyano konçertosunu seslendirecek.

Konserin devamında soprano Zerrin Karslı, Jacques Offenbach'ın "Hofmann'ın Masalları" operasından "Olimpia'nın Aryası"nı seslendirecek. Konserin ikinci yarısında da BBDSO, M. Mussorgsky'nin "Bir Sergiden Tablolar" süitinden "Cüce", Dmitry Kabalevsky'den "Galop" ve J. Strauss' un "Pizzicato Polka" adlı eserlerinin yanı sıra J. Haydn'ın "Oyuncak Senfonisi" ile W. Schröder'ın "Küçük Bir Gülüş Müziği" adlı eserlerini seslendirecek.

Konser, Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde (AKKM) yarın saat 20.00'de başlayacak.