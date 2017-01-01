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YEREL HABERLER  / ŞANLIURFA HABERLERİ
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Şanlıurfaspor'da başkan değişikliği

19 Nisan 2017 Çarşamba, 21:22


ŞANLIURFA (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor'da yapılan yönetim kurulu toplantısında alınan karar ile kulüp başkanlığına Emin Yetim'in getirildiği bildirildi.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, kulüp başkanı İsmail Bağıban'ın yerine ikinci başkan Emin Yetim'in getirildiği ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen kulüp basın sözcüsü Mehmet Büyükfırat, mevcut başkan Bağıban'ın yoğun işlerinden dolayı görev değişikliğine gidildiğini kaydetti.

Büyükfırat, başkan değişikliğinin Şanlıurfaspor için hayırlı olmasını temenni etti.

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