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HATAY (AA) - CHP Hatay İl Başkanı Mehmet Güzelmansur, adına açılmış sahte sosyal medya hesapları üzerinde parti üyeliğinden istifa ettiği şeklindeki paylaşımların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Güzelmansur, yaptığı yazılı açıklamada, şahsı adına açılmış sahte sosyal medya hesapları üzerinden yayımlanmış gerçek dışı haberlere itibar edilmemesini istedi.

CHP Hatay İl Başkanlığı görevini her zamankinden daha büyük bir şevkle sürdüğünü ifade eden Güzelmansur, şunları kaydetti:

''İstifa ettiğim haberleri, referandumda Hatay'da yakalamış olduğumuz başarıyı hazmedemeyen müptezellerin düzeysiz uydurmasıdır. İstifam söz konusu bile değildir. Şahsıma ve partime yapılmış olan bu çirkin saldırılara karşı yasal işlem avukatlarımız aracılığıyla başlatmış bulunmaktayız. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.''