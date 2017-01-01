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YEREL HABERLER  / ANTALYA HABERLERİ
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Antalya'da FETÖ/PDY sanığına hapis cezası

19 Nisan 2017 Çarşamba, 22:53

ANTALYA (AA) - Antalya'da Fetullahçı Terör Örgütü /Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında açılan davada tutuklu yargılanan öğretmene "silahlı terör örgütü üyeliği"nden 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Antalya 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında tutuklu bulunan İ.D'nin yargılanmasına devam edildi.

Mahkeme heyeti, duruşmada ilk kez FETÖ/PDY kapsamında verdiği kararda öğretmen İ.D'yi "silahlı terör örgütü üyeliğinden" 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

"Terör örgütü propagandası yapma" suçunun yasal unsurları oluşmadığı gerekçesiyle sanığın bu suçlamadan beraatine karar verildi.

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