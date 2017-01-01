20 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / DENİZLİ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Denizli'de FETÖ'nün emniyet yapılanması davası

19 Nisan 2017 Çarşamba, 22:58

DENİZLİ (AA) - Denizli'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) emniyetteki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 32'si tutuklu 44 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Denizli 3. Ağır Ceza Mahkemesince Denizli Kongre ve Kültür Merkezindeki salonda görülen duruşmaya, sanıklar, avukatları ve sanık yakınları katıldı.

Tutuklu sanıklardan eski İstihbarat Şube Müdür Yardımcısı Nadir Gergin, savunmasında, polis koleji ve akademide okurken kendini yetiştirdiğini, mesleğe başladıktan bir süre sonra Emniyet İstihbarat Daire Başkanlığı tarafından istihbarat şubeye atandığını belirtti.

Diyarbakır'da çalıştığı sırada 200'e yakın taltif ve ödül aldığını söyleyen Gergin, hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini dile getirdi.

Tutuksuz sanıklardan eski polis memuru Hasan Hüseyin A. da savunmasında, 2006 KPSS sınav sonucuna göre 2007'de 80 puanla polis okuluna girdiğini, herhangi bir referansının olmadığını ifade etti.

FETÖ/PDY ile bağının olmadığı ileri süren Hasan Hüseyin A, örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock'u Siirt'e görev yaptığı sırada, evinde kullandığı internet hattına başkalarının girmiş olabileceğini ileri sürdü.

Hasan Hüseyin A, aldığı 110'a yakın taltif ve ödüle ilişkin, "Doğu'da çalışanlara yüksek taltif ve ödül veriliyordu, o dönemde çalışanların hepsine bu uygulanıyordu." ifadelerini kullandı.

Duruşma, diğer sanıkların savunmalarının alınmasıyla devam etti.

Aralarında 3. ve 4. sınıf emniyet müdürleri, emniyet amirleri ve polis memurlarının bulunduğu sanıklar hakkında Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak, Türkiye Cumhuriyeti'ni ve anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek suçlarından dava açılmıştı.

İLGİLİ HABERLER
Denizli Ticaret Borsası
YEREL

DENİZLİ TİCARET BORSASI
Maçın ardından
YEREL

MAÇIN ARDINDAN
Denizlispor'da genel kurul kararı
YEREL

DENİZLİSPOR'DA GENEL KURUL KARARI

Futbol: TFF 1. Lig
YEREL

FUTBOL: TFF 1. LİG
Büyükşehir'den çocuklar için tiyatro şenliği
YEREL

BÜYÜKŞEHİR'DEN ÇOCUKLAR İÇİN TİYATRO ŞENLİĞİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rektör Bağ'ı atadı
YEREL

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, REKTÖR BAĞ'I ATADI
Pamukkale Belediyesinden çocuklara 23 Nisan hediyesi
YEREL

PAMUKKALE BELEDİYESİNDEN ÇOCUKLARA 23 NİSAN HEDİYESİ
Denizli'de, şehit ve gaziler için 5 bin kişiye lokma dağıtıldı
YEREL

DENİZLİ'DE, ŞEHİT VE GAZİLER İÇİN 5 BİN KİŞİYE LOKMA DAĞITILDI
Cumhurbaşkanı istedi Büyükşehir yaptı
YEREL

CUMHURBAŞKANI İSTEDİ BÜYÜKŞEHİR YAPTI
EN ÇOK OKUNANLAR
Ünlülerin sosyal medyaya damga vuran paylaşımları
ŞİPŞAK

"DOĞUM YAPMADAN 5 DAKİKA ÖNCE..."

 1
  • 2 Ünlü şarkıcı makyajsız yakalandı
  • 3 Sokakta böyle gezdi
  • 4 Türkiye güzeli seçilmişti! Son hali görenleri şaşırtıyor...