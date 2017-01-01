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YEREL HABERLER  / KASTAMONU HABERLERİ
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Kastamonu'daki FETÖ/PDY davası

19 Nisan 2017 Çarşamba, 23:18

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan İnebolu Sahil Güvenlik 96'ncı Bot Komutanlığında görevli 20 askerin yargılanmasına başlandı.

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, 13'ü tutuklu 20 asker ile avukatları katıldı.

Sanıklar ve avukatlarını dinleyen mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan 9'unun tahliyesine karar verdi.

Mahkeme heyeti, dönemin Bot Komutanı Yüzbaşı T.E, Üsteğmen O.A. Teğmen İ.Y. ve Astsubay Ö.F.Y.'nin tahliye talebini reddederek duruşmayı erteledi.



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