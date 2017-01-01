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YEREL HABERLER  / ANTALYA HABERLERİ
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"Referandum yenileme adımıdır"

19 Nisan 2017 Çarşamba, 23:27

ANTALYA (AA) - GENAR Araştırma Danışmanlık ve Eğitim Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Aktaş, "Düzenlenen referandum, devletin devamlılığı ve yaşaması için yapılmış bir yenilenme ve yenileme adımlarıdır" dedi.

Aktaş, Antalya'da Salı Grubu iş adamlarının haftalık toplantıda yaptığı konuşmada, GENAR'ın son 20 yıldır çok isabetli ve son derece doğru ve sağlam alınan sonuçların altına imza attığını belirterek, son halk oylamasında da yüzde 1,5'lik farkla sonuca yakın bir araştırma analizi ortaya koyduklarını belirtti.

Türkiye'de yapılan her bir seçim ve referandum oylamasında ülkenin yeniden kurulacağı ve sıfırdan bir başlangıç algısı ortaya çıktığını ifade eden Aktaş, "Bir seçimle ülke değişmez. Böyle bir şeye asla inanılmamalıdır. Bir günde ne sistem değişir, ne rejim değişir. Ülkemizin güçlü ve büyük olduğuna inanmalıyız." diye konuştu.

Aktaş, Türkiye'deki referandum ve sonrasında hiçbir şekilde toplumda düşmanlık olmadığını, ABD seçimlerinde Türkiye'dekinden çok daha ağır ve seviyesiz bir kampanyalar yürütüldüğünü anlattı. Türkiye'de yeni siyasi parti girişim ve çabalarına pek itibar edilmediğini vurgulayan Aktaş, "Emine Ülker Tarhan'ın ilk çıkışında yüzde 7'lerde bir ilgi ve yürüyüşü varken bugün yüzde 0,5 seviyesinde. Önceki parti kurma ve girişimlerinin sonucu da buna benzemektedir. " ifadelerini kullandı.

- "Yerel kültüre dayanan anayasa"

Başkanlık sistemini ülkede başbakanlık yapmış tüm siyasetçiler istediğini ancak AK Parti'nin hayata geçirdiğini dile getiren Aktaş, şöyle devam etti:

"Düzenlenen referandum, devletin devamlılığı ve yaşaması için yapılmış bir yenilenme ve yenileme adımlarıdır. AK Parti, referanduma sunduğu 18 maddeyle tamamen yerel kültüre dayanan bir anlayışla hazırlanmış bir anayasayı oylamaya sundu."

Aktaş, Türkiye'nin 3 kez zafiyete uğratıldığını, bunların 17-25 Aralık olayı, 7 Haziran seçimleri ve 15 Temmuz darbe girişimi olduğunun ifade etti. 15 Temmuz sonrası Devlet Bahçeli'nin AK Parti'deki çift başlılığa son vermek için ve bu sorunun çözüme kavuşması için adım attığını anlatan Aktaş, "Devlet Bahçeli ülkenin bekası ve millete sahip çıkma konusunda bir duruş sergiledi." değerlendirmesini yaptı.

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