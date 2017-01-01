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YEREL HABERLER  / ADANA HABERLERİ
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GÜNCELLEME - Adana'da silahlı kavga: 1 ölü 5 yaralı

19 Nisan 2017 Çarşamba, 23:44

ADANA (AA) - Adana'nın Yüreğir ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, 1 çocuk öldü, 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Özgür Mahallesi 2454 Sokak'ta iki grup arasında tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen tartışmada silahla yaralanan 6 kişi, vatandaşlar tarafından hastanelere kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Adana TOKİ Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan yaralılardan 10 yaşındaki Yusuf Atmaca, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Diğer 5 yaralıdan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kavgada hayatını kaybeden çocuğun sokaktan bulunduğu sırada kavganın arasında kaldığı belirtildi.

Olayın ardından çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri soruşturma kapsamında M.C, Ö.C, M.C, F.C, E.C. ve A.B'yi eş zamanlı operasyonla gözaltına aldı.

Öte yandan silahlı kavganın iki grup arasında uyuşturucu ticareti yüzünden çıktığı iddia edildi.

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