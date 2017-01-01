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YEREL HABERLER  / ADIYAMAN HABERLERİ
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Parfüm hırsızlığı kameraya yansıdı

19 Nisan 2017 Çarşamba, 23:54

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da bir iş yerinden hırsızlık yapan kadının görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, Atatürk Bulvarı üzerindeki bir markete hırsızlık amacıyla giren bir kadın, iş yerinde parfüm çaldı.

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, iş yeri güvenlik kamerasından hırsızlık yapan kişiyi belirledi.

Şüpheli H.Ö. yapılan operasyon sonucu Sümerevler Mahallesi'nde yakalandı.

H.Ö, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

İş yerine ait güvenlik kamerası görüntülerinde, şüphelinin parfüm reyonuna yönelerek aldığı iki parfümden birini çantasına koyup marketten çıktığı görülüyor.

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