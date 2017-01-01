20 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ZONGULDAK HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Zonguldak'ta FETÖ/PDY davası

20 Nisan 2017 Perşembe, 00:07
Zonguldak'ta FETÖ/PDY davası

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in de aralarında bulunduğu, örgütün mütevelli heyetinde oldukları iddiasıyla 40'ı tutuklu 69 iş adamı hakkında ağırlaştırılmış müebbet ile çeşitli sürelerde hapis cezası istemiyle açılan davanın görülmesine devam edildi

Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "Silahlı terör örgütüne üye olma", "Anayasal düzeni ortadan kaldırmak" ve "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etmek" suçlamasıyla yargılanan 40'ı tutuklu 69 sanık ile avukatları katıldı.

Tanıklardan T.T. ifadesinde, bazı esnaf ve iş adamlarının vasıtasıyla örgütün sohbet toplantılarına katıldığını belirterek, "Katıldığım toplantılarda Fetullah Gülen'in kitaplarından bölümler okunurdu. Daha sonra güncel konulara geçilirdi. Yurtların ya da öğrencilerin ihtiyaçları ortaya konulurdu. Bunların ne şekilde giderileceği konuşulurdu." dedi.

Tanık, 17-25 Aralık operasyonlarından sonra örgüte ait kapanan okula giderek alacağı olan parayı tahsil etmek istediğini anlatarak, "Bu sırada okulun üst katında bazı tanıdığım kişilerle birlikte İstanbul'dan gelen bir kişi ile yaklaşık 15-20 kişi toplantı yapıyordu. Beni dışarı çıkarmadılar. İstanbul'dan gelen tanımadığım kişi, 'vergi dairesinden, maliyeden ve mali polis tarafından aranmamız halinde okulla ilgili işlemlerin muhasebe ve hukuk departmanı tarafından yürütüldüğünü ve bizlerin hissedar olduğumuzu söylememizi' istedi. Ben bu konuşmaya anlam veremedim çünkü benim okulda hissem yoktu. Toplantı esnasında herkese hisseleri olan kağıtlar dağıtıldı. Bana verilen kağıtta benim bir milyon lira değerinde hissem olduğunu gördüm. Ben öncesinde hisse devralmamıştım. Haberim olmadan üzerime hisse devri yapıldığını toplantıda öğrendim. " diye konuştu.

Mahkeme heyeti, yaklaşık 11 saat sürende duruşmada 8 tanığı dinlemesinin ardından, sanık sayısını ve bu kişilerin tekrar cezaevine götürülecek olmasını dikkate alarak, duruşmayı yarına erteledi.

Yaklaşık 200 sayfalık iddianamede, 69 tutuklu ve aralarında terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in de bulunduğu firari 15 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet ile çeşitli sürelerde hapis cezası talep ediliyor.

İLGİLİ HABERLER
Uysal, 110 aileye gıda ve giyim yardımında bulundu
YEREL

UYSAL, 110 AİLEYE GIDA VE GİYİM YARDIMINDA BULUNDU
Belediye çalışanlarına 2 bin 24 TL banka promosyonu ödenecek
YEREL

BELEDİYE ÇALIŞANLARINA 2 BİN 24 TL BANKA PROMOSYONU ÖDENECEK
Ölümlü kazanın yaşandığı yol dubalarla büyük araçlara kapatıldı
YEREL

ÖLÜMLÜ KAZANIN YAŞANDIĞI YOL DUBALARLA BÜYÜK ARAÇLARA KAPATILDI
Tetiker &quot;Turizm Fakültesi'ne yer gösterilememesi utançtır&quot;
YEREL

TETİKER "TURİZM FAKÜLTESİ'NE YER GÖSTERİLEMEMESİ UTANÇTIR"
Pehlivanlar yağlı antrenmanlara başladı
YEREL

PEHLİVANLAR YAĞLI ANTRENMANLARA BAŞLADI
Civak'tan Rektör Özer'e teşekkür ziyareti
YEREL

CİVAK'TAN REKTÖR ÖZER'E TEŞEKKÜR ZİYARETİ
Tekih, &quot;Her mahallemize eşit hizmet götürüyoruz&quot;
YEREL

TEKİH, "HER MAHALLEMİZE EŞİT HİZMET GÖTÜRÜYORUZ"
Savcının bulunduğu araçta kaçak sigara ele geçirilmesi
YEREL

SAVCININ BULUNDUĞU ARAÇTA KAÇAK SİGARA ELE GEÇİRİLMESİ
OBM'de silvikültür eğitim tatbikat dizisi başladı
YEREL

OBM'DE SİLVİKÜLTÜR EĞİTİM TATBİKAT DİZİSİ BAŞLADI
GMİS yönetim kurulu, &quot;Tüm Halkımızın Başı Sağolsun&quot;
YEREL

GMİS YÖNETİM KURULU, "TÜM HALKIMIZIN BAŞI SAĞOLSUN"
TTK 27. Dönem TİS'te toplam 61 madde üzerinde anlaşma sağlandı
YEREL

TTK 27. DÖNEM TİS'TE TOPLAM 61 MADDE ÜZERİNDE ANLAŞMA SAĞLANDI
MTA Toplu İş Sözleşmesi'nde 42 maddede anlaşmaya varıldı
YEREL

MTA TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ'NDE 42 MADDEDE ANLAŞMAYA VARILDI
Esas 67 Burda'dan küçüklere büyük eğlence
YEREL

ESAS 67 BURDA'DAN KÜÇÜKLERE BÜYÜK EĞLENCE
BEÜ'den Kutlu Doğum Haftası'na anlamlı katkı
YEREL

BEÜ'DEN KUTLU DOĞUM HAFTASI'NA ANLAMLI KATKI
Zonguldak merkezli FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

ZONGULDAK MERKEZLİ FETÖ/PDY OPERASYONU
Kaybolduğunu düşündüğü ineğinin çalındığı ortaya çıktı
YEREL

KAYBOLDUĞUNU DÜŞÜNDÜĞÜ İNEĞİNİN ÇALINDIĞI ORTAYA ÇIKTI
EN ÇOK OKUNANLAR
Ünlülerin sosyal medyaya damga vuran paylaşımları
ŞİPŞAK

"DOĞUM YAPMADAN 5 DAKİKA ÖNCE..."

 1
  • 2 Ünlü şarkıcı makyajsız yakalandı
  • 3 Sokakta böyle gezdi
  • 4 Türkiye güzeli seçilmişti! Son hali görenleri şaşırtıyor...