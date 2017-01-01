Afrika ülkelerinin büyükelçileri Kütahya'da

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KÜTAHYA (AA) - Dumlupınar Üniversitesinin (DPÜ) daveti üzerine 30 Afrika ülkesinin Türkiye büyükelçisi Kütahya'ya geldi.

Kente gelen büyükelçiler onuruna Yoncalı Termal Turizm Merkezi'ndeki bir otelde yemek organizasyonu düzenlendi.

Kütahya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, burada yaptığı konuşmada, DPÜ'nün gerçekleştirdiği organizasyonun, kentin tanıtımına ve ülkeler arası iş birliğine önemli katkıları olacağını söyledi.

Büyükelçilerin kentte misafir edilmesinin ve devamında da gerçekleştirilecek projelerin gönülleri birleştireceğini belirten Nayir, şunları dile getirdi:

"Anadolu coğrafyası bizler için büyük önem arz ediyor. Anadolu toprakları Mevlana'yı, Yunus Emre'yi yetiştiren topraklardır. Bu topraklara yakışan, bütün insanlığı bir araya getirip gönül kapılarını açan projeler gerçekleştirilmesidir. Bugün üniversitemiz gönülleri birleştirecek bir projeyle Afrika ülkelerinin büyükelçilerine Kütahya'da ev sahipliği yapmaktadır ve bu bizi gururlandırıyor."

DPÜ Rektörü Prof. Dr. Remzi Gören de gönül köprülerini oluşturacak projenin ilk aşamasının büyükelçilere Kütahya'yı tanıtmak olduğu aktardı.

Büyükelçilerin Türkiye'yi, Kütahya'yı ve üniversiteyi daha yakından tanıtma imkanı bulacaklarını dile getiren Gören, şu değerlendirmede bulundu:

"Biz de o ülkeleri daha yakından tanıma fırsatı yakalayarak gönüllerde kardeşlik köprüleri kurmayı hedefliyoruz. Davetimiz üzerine Kütahya'ya gelen büyükelçilere özellikle turizm ve jeotermal alanlarımızı, tarihi, kültürel değerlerimizi tanıtacağız. Projenin devamında ise Afrika coğrafyasındaki ülkelerden akademisyen, üst düzey bürokrat ve gazetecileri Kütahya'ya davet edip, üniversite bünyesinde 6 ay Türkçe kursları vermeyi düşünüyoruz. Gelen misafirlerin ülkelerine döndüklerinde Türkiye'nin, Kütahya'nın ve üniversitemizin iyi niyet elçileri olmalarını sağlamak amaçlanmaktadır. Bu bağlamda Kütahya ilinin jeotermal kaynakları ve buna bağlı sağlık turizmin de geliştirilmesi amaçlanmaktadır."

- "Afrika yatırım için çok cazip bir bölgedir"

Büyükelçiler adında konuşma yapan Demokratik Kongo Cumhuriyeti Büyükelçisi Marcel Mulumba da Kütahya'ya gerçekleştirdikleri ziyaretin Afrika ülkeleri adına büyük anlam taşıdığını dile getirerek, "Türkiye 2007'den beri bizim stratejik ortağımızdır. Liderlerimiz de bunu öyle görüyor. Afrika'nın kalkınmasına bu ziyaretin katkı sağlayacağı inancındayız. Afrika yatırım için çok cazip bir bölgedir. Bu yatırımlardan en az 50 yıl kazanç sağlarsınız. Para kazanmak ve akıllıca bir yatırım yapmak istiyorsanız Afrika'ya gelmelisiniz. Bu ziyaretin Türkiye ve Afrika için uzun bir yolun ilk adımı olacaktır." ifadelerini kullandı.

Program sonunda Proje Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Bülent Cırık çalışma hakkında sunum yaptı.

DPÜ'nün gerçekleştireceği projeye, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Dışişleri Bakanlığı, Yunus Emre Enstitüsü ve Maarif Vakfı'nın da destek verdiği bildirildi.