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Ordu'da kültür sanat

20 Nisan 2017 Perşembe, 09:22

ORDU (AA) - Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nun, "Tek Kişilik Şehir" adlı oyunu Ordulu izleyicilerin beğenisine sunulacak.

Behiç Ak'ın yazdığı, Doğu Yaşar Akal'ın yönettiği oyunda, Mümtaz Aydoğan Mengi, Ozan Hafızoğlu, Gülizar Oltulu, Ömer Ayaz, Ömer Karadeniz, Recep Delidolu ve Pınar Aydın rol alıyor.

İki perdelik oyunda, eski metruk bir gökdeleninin en üst katında oldukça ilginç hizmet veren bir restoranda yaşanan garip olaylar ve bir çiftin buluşmasında yaşadıkları konu ediliyor.

Oyun, yarın saat 20.00 ve 22 Nisan Cumartesi saat 14.00 ve 20.00'de Ordu Kültür Sanat Merkezi Sahnesi'nde seyircilerle buluşacak.

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