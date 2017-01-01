Trabzon'da kültür sanat

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TRABZON (AA) - Trabzon Devlet Tiyatrosu, ''Bayram Yeri" ile "Define Adası" adlı çocuk oyunlarını küçük izleyicilerin beğenisine sunacak.

Salih Yakın ile İhsan Yakut'un yazdığı, Uğur Keleş'in yönettiği ''Bayram Yeri" adlı oyunda, Gürkan Erarslan, Elvan Tibukoğlu, Merve Soyalp, Aykut Güner, Yeşim Atav, Tayfun Cengiz, Osman Karpuz, Çağrı Onur Düzgün, Dilek Albayrak, Vural Özcelep, Hakkı Balçın, Kader Sarı ve Sezgin Özcan rol alıyor.

Dekoru Hakan Dündar, kostümleri Ceren Karahan, ışık tasarımı Nihat Bahar ile Muharrem Boran, müzikleri Emin Serdar Kurutçu'ya ait oyunun koreografisini Aslı Öztürk gerçekleştirdi.

Panayırlarla başlayıp fuarlarla devam eden, lunaparklarla daha modern hale gelen şehirleşme serüveninin anlatıldığı oyun, bugün, yarın ve 22 Nisan Cumartesi günü Atapark Haluk Ongan Sahnesi'nde izlenebilecek.

- "Define Adası" oyunu

Trabzon Devlet Tiyatrosu, sezonun ilk çocuk oyunu "Define Adası"nı da küçük izleyicilerin beğenisine sunacak.

Robert Louis Stevenson'un yazdığı, Berna Kılınçer ve Kerim Değermenci'nin Türkçeye çevirdiği oyunun yönetmenliğini Muzaffer Kırıkkalp üstleniyor.

Dekoru Cenk Oral, kostümleri Özge Akarsu, ışık tasarımı Nihat Bahar'a ait iki perdelik oyunun müziklerini Yusuf Yalçın hazırladı.

Kukla tasarımı ve uygulaması Ayten Öğütcü tarafından yapılan oyunda, Selin Poyraz, Ahmet Uzuner, Mahir Elvan, Gürkan Erarslan, Elvan Tibukoğlu, Bilal Hüseyinoğlu, İsmet Yanıkoğlu, Merve Soyalp, Aykut Güner, Dilek Albayrak, Kader Sarı ve Vural Özcelep rol alıyor.

Eserde, efsanevi korsan kaptan Flint'in sakladığı define haritasını bulan Jim Hawkins ve haritayı ele geçirmek için onun peşine düşen uzun John Silver ve kaptan Flint'in eski tayfalarının hikayesi anlatılıyor.

Oyun, 24, 25 ve 26 Nisan'da Atapark Haluk Ongan Sahnesi'nde izleyici ile buluşacak.

- "Pepee" Trabzon'da gösteri sunacak

Türkiye'nin ilk milli çizgi film kahramanı Pepee, şarkılı, türkülü ve eğlenceli oyunlarıyla Karadeniz Teknik Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezinde 25 Nisan Salı günü iki seans halinde 13.30 ve 19.00'da çocuklarla buluşacak.







