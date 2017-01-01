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YEREL HABERLER  / MERSİN HABERLERİ
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Akdenizli ihracatçıların yeni pazar arayışı

20 Nisan 2017 Perşembe, 10:40

MERSİN (AA) - Akdeniz Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkanı Ali Can Yamanyılmaz, yeni pazar arayışları kapsamında Suudi Arabistan ve İsrail'de gıda fuarlarına katıldıklarını bildirdi.

Yamanyılmaz, yaptığı yazılı açıklamada, geçen sene Türkiye Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller sektörü ihracatının 2015 yılına kıyasla yüzde 4'lük artışla yaklaşık 1,9 milyar dolar olarak gerçekleştiğini belirtti.

Birliklerinin ihracatının da önceki yıla göre yüzde 9'luk artışla 281 milyon dolar olduğunu aktaran Yamanyılmaz, şunları kaydetti:

"Birliğimizin ana pazarı Irak ancak ihracatımızın sekteye uğramaması için alternatif pazar oluşturmamız mutlak bir gereklilik. Bu nedenle birliğimiz sektör için alternatif pazar olarak belirlenen Suudi Arabistan ve İsrail'de gıda fuarlarına katıldı. Birliğimiz yine aynı amaçla 2017'de Suudi Arabistan, İsrail ve Nijerya'da fuarlara katılmaya devam edecek. Ayrıca birlik olarak Adana'da bir gıda ihtisas bölgesi kurulması için girişimlerde bulunduk. Tüm gıda sektörlerine hizmet edecek bu yapı, bölgemizin kalkınması çok faydalı olacak."

Yamanyılmaz, ihracatlarını artırarak istihdam yaratan ve ülke ekonomisine katkı sağlayan tüm üyelere teşekkür etti.

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