Kırıkkale'deki DEAŞ operasyonu

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KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonun ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekiplerince, DEAŞ ile irtibatlı oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 6 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden D.Ç, E.Y. ve H.T.T. cezaevine gönderildi, O,A, K.A. ve N.F. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DEAŞ'a yönelik 12 Nisan'daki operasyonda D.Ç, E.Y, N.F, O.A, K.A. ve H.T.T. gözaltına alınmış, şüphelilerin evlerinde örgüte ait bez parçaları, çok sayıda dergi, gazete, silah, pasaport ile FETÖ'ye ait dergi ve kitaplar ele geçirilmişti.