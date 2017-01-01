20 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / HAKKARİ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Uyuşturucu ticaretine 18 yıl hapis cezası

20 Nisan 2017 Perşembe, 10:56

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de, uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle yargılanan 8 sanığa 12 ila 18 yıl arasında değişen hapis cezaları verildi.

Güvenlik güçlerinin geçen yıl farklı tarihlerde kentteki uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirdiği operasyonlarda yakalanan ve haklarında "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan dava açılan sanıkların karar duruşması görüldü.

Hakkari 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklardan Cumhur G, Abdulkadir K, Cengiz Y, Necdet U, Ömer K, Altan A. hazır bulunurken, İlyas Z. ise tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS aracılığı ile bağlandı. Tutuksuz yargılanan Mekin D. ise duruşmaya katılmadı.

Cumhuriyet Savcısı Mehmet Şirin Keleş, esas hakkındaki mütalaasında sanıkların atılı suçu işlediklerini belirterek ilgili sevk maddelerince cezalandırılmalarını talep etti.

Sanık avukatları ise esas hakkındaki mütalaayı kabul etmeyerek, müvekkillerinin beraatine karar verilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, sanıklardan Ömer K, Altan A, Necdet U, İlyas Z, Cumhur G ve Cengiz Y'nin 18'er yıl 9'ar ay, Abdulkadir K'nın 15 yıl, Mekin D'nin ise 12 yıl 6 ay hapis cezasını çarptırılmasına karar verdi.

İLGİLİ HABERLER
Kınalı kekliklere özgürlük
YEREL

KINALI KEKLİKLERE ÖZGÜRLÜK
Hakkari'de doğaya keklik bırakıldı
YEREL

HAKKARİ'DE DOĞAYA KEKLİK BIRAKILDI
Hakkari'de kaçakçılıkla mücadele
YEREL

HAKKARİ'DE KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE
Hakkari'de yasa dışı geçişler
YEREL

HAKKARİ'DE YASA DIŞI GEÇİŞLER
Hakkari'de silah ve mühimmat ele geçirildi
YEREL

HAKKARİ'DE SİLAH VE MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ
Sümbül Engeliler Spor Kulübünden Vali Toprak'a ziyaret
YEREL

SÜMBÜL ENGELİLER SPOR KULÜBÜNDEN VALİ TOPRAK'A ZİYARET
Hakkari'de bir araç kundaklandı
YEREL

HAKKARİ'DE BİR ARAÇ KUNDAKLANDI
EN ÇOK OKUNANLAR
Dayı, kardeş ve 3 yeğenine cinsel istismarda bulundu!
GÜNDEM

DAYININ, KIZ KARDEŞİ VE 3 YEĞENİNE CİNSEL İSTİSMARI ORTAYA ÇIKTI!

 1
  • 2 Çırılçıplak fotoğrafını paylaştı
  • 3 Erkeklerde kanser uyarısı veren 13 belirti!
  • 4 Yunanistan'a kaçan darbeci askerler hakkında flaş gelişme