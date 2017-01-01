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YEREL HABERLER  / BURSA HABERLERİ
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Eski CHP Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Şahin:

20 Nisan 2017 Perşembe, 11:11

BURSA (AA) - CHP'den 2014 yılında Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Necati Şahin, "Referandumda 'evet' oyu vereceğimi açıklamamdan sonra şahsımla ilgili ihraç işlemlerinin başlatılacağına dair haberlerin yayınlandığının ertesi günü gereğini yaptım. Mudanya İlçe Seçim Kurulu'na müracaat ederek istifamı gerçekleştirdim." dedi.

Şahin, bir otelde düzenlediği basın toplantısında, CHP'de 1 Aralık 2013'te başlayıp, 18 Nisan 2017'de sona eren süreci paylaştı. Aday olduğu dönemde CHP'nin 1977'den bu yana ilk defa Bursa'da belediye seçimlerini kazanma umudunu yakaladığını belirten Şahin, adaylık sürecinde CHP'ye koltuk kapmak amacıyla değil, Bursa'ya hizmet etmek amacıyla katıldığını vurguladı.

CHP'de kaldığı sürede hiçbir zaman sorun çıkaran değil daima çözüm üretmeye çalışan biri olduğunu dile getiren Şahin, zaman geçtikçe yol hikayesinin sonuna yaklaştığını ve referandum sürecine gelindiğini aktardı.

Şahin, "Referandumda 'evet' oyu vereceğimi açıklamamdan sonra şahsımla ilgili ihraç işlemlerinin başlatılacağına dair haberlerin yayınlandığının ertesi günü gereğini yaptım. Mudanya İlçe Seçim Kurulu'na müracaat ederek istifamı gerçekleştirdim. Kendilerini yormak istemedim. Çünkü daha yapacak çok işleri vardır. Mesela oy kullanan kadınların yüzde 62'sinin neden AK Parti'ye oy verdiğini incelemeye zaman ayırsalar, bu daha faydalı olur diye düşündüm." değerlendirmesini yaptı.

Referandumun ülkeye ve millete hayırlı olmasını dileyen Şahin, siyasi geleceğine ilişkin, "Görelim mevlam neyler, neylerse güzel eyler." ifadesini kullandı.



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