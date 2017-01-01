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YEREL HABERLER  / AFYONKARAHİSAR HABERLERİ
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Afyonkarahisar'da FETÖ/PDY soruşturması

20 Nisan 2017 Perşembe, 11:17

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 29 şüpheli gözaltına alındı.

Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY'nin şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları ve "himmet" adı altında örgüte para vererek kaynak sağladıkları ileri sürülen 41 zanlı için yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 29 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlılar, Afyonkarahisar Devlet Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Gözaltı kararı bulunan 12 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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