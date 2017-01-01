Tunceli'deki polis helikopterinin düşmesi

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MALATYA (AA) - Tunceli'nin Pülümür ilçesinde helikopterin düşmesi sonucu şehit olan polis memuru Candaş Kaplan memleketi Malatya'da son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit polis memuru Kaplan'ın (26) cenazesi, Malatya Şehir Mezarlığındaki işlemlerinin ardından helallik alınmak üzere merkez Battalgazi ilçesi Hacı Abdi Mahallesi Hancarlı Sokak'taki babaevine getirildi.

Akçadağ Belediyesinde CHP'li meclis üyesi olan şehidin babası Mustafa Kaplan, annesi Gülbahar ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) asker olarak vatani görevini yapan kardeşi Çağdaş Kaplan ile yakınları tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Baba Mustafa Kaplan'ın, metanetini koruduğu görüldü.

Helallik alınmasının ardından şehidin cenazesi Akçadağ ilçesine bağlı Ortaköy Mahallesi'ne getirildi.

Mahalle mezarlığına getirilen şehidin tabutu başında Alevi dedesi dua ettirdi.

Bu sırada şehidin yakınları tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Daha sonra İl Müftüsü Ümit Çimen'in kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin naaşı, mahalle mezarlığında toprağı verildi.

Törene, şehitlerin aileleri ve yakınlarının yanı sıra Malatya Valisi Mustafa Toprak, 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Asım Kocaoğlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Emniyet Müdürü Ömer Urhal, Akçadağ Belediye Başkanı Ali Kazgan, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, asker ve polisler ile çok sayıda vatandaş katıldı.